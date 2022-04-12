Хто був в машині, в якій розбився футболіст Фредді Рінкон

Фредді Рінкон робить всі заголовки в спортивній пресі країни після того, як він був причетний до величезного зіткнення біля стадіону Паскуаль Герреро в Калі. Там фургон, в якому їзджали ExAmérica de Cali та «Реал Мадрид», зіткнувся з автобусом державної служби МІО.

Рінкон, 55 років, а зараз спортивний коментатор, мав найбільше ускладнень на фізичному рівні, тому їх потрібно було направляти до сусідньої клініки для екстреного лікування через тяжкість травм. Однак у фургоні очікується, що було ще 3 людини, з яких влада могла ідентифікувати лише 2 жінок.

Двом жінкам був проведений тест алкотестера, який був негативним для Кортеса, тоді як Марія Патіньо залишила лікарню без додаткової інформації, як прокоментував президент:

Немає певних відомостей про те, хто б керував фургоном, хоча дві жінки припустили, що Фредді Рінкон керував автомобілем, однак, це буде встановлено, враховуючи, що про четвертого пасажира ще не відомо інформації.

Факти знаходяться на належному розслідуванні прокуратурою, яка буде відповідати за уточнення того, як відбулися події, які сьогодні мають Рінкон у критичному стані. Однак те, що владі вдалося просунутися на додаток до особистості жінок, які перебували у фургоні, - це також те, що водій автобуса громадського транспорту не випробував позитивний результат на алкотестер і що все сталося через очевидну необачність людини, яка керує фургоном, в якому подорожував колишній спортсмен.

З іншого боку, було виявлено, що пошкоджений Ford не мав SOAT і що він також заборгував кілька штрафів за порушення правил дорожнього руху.

До цих пір Фредді переніс операцію, і за словами своєї родини, він залишається в індукованій комі та під стриманим прогнозом. Його стан є критичним на думку лікарів, які піклуються і стежать за ним. Кілька особистостей, пов'язаних з футболом, надіслали повідомлення заохочення родині колишнього нападника збірної Колумбії та бажають йому якнайшвидшого одужання.

У найближчі кілька годин медичний звіт про здоров'я Фредді Рінкон, який лікується в клініці Імбанако в Калі, буде оновлено.

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