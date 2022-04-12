WhatsApp тепер показує, скільки часу потрібно для завантаження та отримання документа

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp додав нову функцію, яка показує користувачам його бета-версії на Android, iOS, Web і Desktop передбачуваний час, необхідний для завантаження та отримання документа , який ділиться за допомогою обміну повідомленнями.

Нова опція WhatsApp дозволяє як знати, коли документ буде завантажений повністю на пристрій одержувача, або завантажений на сервери платформи для надсилання його в чаті.

Цейновий інструмент надійшов на WhatsApp Desktop минулого березня , і цього тижня його розгортання відбувається серед деяких користувачів бета-версії як на Android (v2.22.8.11), так і на iOS (v22.8.0.74).

Щоб надати цю інформацію користувачеві, трохи нижче розглянутого документа відображається відсоток, а праворуч від нього в дужках розрахунковий час виконання операції до 100 відсотків.

WABetaInfo, який просунув цю новинку, підкреслює, що це дуже корисна функція, особливо для користувачів Beta в Аргентині, єдиній країні, в якій WhatsApp дозволяє ділитися документами розміром до 2 Гб.

23 березня додаток збільшив для цієї країни поточний ліміт на розмір файлів, які можна надіслати через WhatsApp з 100 МБ до 2 ГБ. Це альтернативний інструмент, яким можуть користуватися як класичні користувачі WhatsApp, так і версія Business.

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

Слідзазначити, що це розширення ліміту до 2 Гб іноді для документів, але не для мультимедійних файлів. Прицьому фотографії, відео та голосові повідомлення, максимально дозволений розмір 16 Мб. На більшості пристроїв це еквівалентно між 90 секундами і 3 хвилинами відео, хоча тривалість багато в чому залежатиме від якості.

Важливо знати, що якщо ви хочете надсилати файли такого типу, але перевищують обмеження 16 МБ, то хитрістю буде надсилання їх як вкладення. Крім того, таким чином, відео або фото не втрачають роздільну здатність.

У випадку дуже великих файлів, які перевищують навіть обмеження 2 Гб, ви можете використовувати сторонні хмарні сервіси, такі як Google Drive або Dropbox, серед інших.

В цьому випадку вам потрібно буде завантажити матеріал в хмару і створити посилання для спільного доступу. У випадку з Диском ви також можете надати прямий доступ іншим користувачам, створивши редактор або профіль читача. Користувач отримає повідомлення електронною поштою про введення спільного документа.

Вонипопереджають про аферу, яка циркулює на WhatsApp

У ці дні через додаток почала поширюватися афера, яка прагне вкрасти дані користувачів з виправданням, що вони беруть участь у розіграші писанки та інших супутніх переваг.

Підробленісайти, на які перенаправляються посилання в повідомленнях, які надходять на WhatsApp, обіцяють отримати доступ до безкоштовної писанки або картки gif. У всіх випадках користувачів просять відповісти на опитування, і в повідомленні зазначено, що контакт, який надіслав повідомлення на WhatsApp, вже отримав свій приз, щоб надати йому довіру, повідомляє консалтинг з кібербезпеки BTR Consulting.

Удеяких випадках злочинці прагнуть заплутати користувачів з реальними маркетинговими кампаніями шоколадних компаній, які використовують цифрові медіа, для запуску кампаній, відомих як Worldwide Hide (World Treasure Hunt), щоспонукає користувачів приховувати віртуальне пасхальне яйце в будь-якій точці світу та надіслати підказку комусь хто може шукати яйце на віртуальній карті світу.

Коликористувачі відкривають посилання, яке надходить разом із повідомленням, їм представлений короткий список питань для відповіді, а потім запитують введення даних. Такимчином, вони заходять на фальшивий веб-сайт, який запитує особисту інформацію, а в деяких випадках повідомлення автоматично передається зі списком контактів потенційної жертви, щоб віруалізувати обман.

Експерти радять не вводити посилання, які поставляються з передбачуваними акціями, такими як ці, а також завжди звірятися з компаніями, які нібито пропонують переваги, якщо такі пропозиції реальні. При цьому важливо підтримувати в актуальному стані операційні системи, включати другий фактор аутентифікації, а не використовувати однакові паролі для всіх облікових записів.

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