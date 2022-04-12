Що зробить Міграція, щоб компенсувати затримку доставки паспортів десяткам постраждалих?

Друк паспортів в міжнародному аеропорту Хорхе Чавеса перервався проблемою в системі, яка породила великі черги та дискомфорт у мандрівників, які не змогли подорожувати через відсутність цього документа . Глава « Міграції»Хорхе Фернандесуточнив: «Проблема полягає не у відсутності ноутбуків, а відсутність ідентифікації системи ноутбуків. Вона вже друкується в аеропорту, і ми сподіваємося якнайшвидше вирішити непередбачені ситуації», - зазначив він.

Він пояснив, що коли паспортна книга потрапляє в систему друку, вона порожня, оскільки немає ідентифікації. «Це не стає паспортом, і це проблема, яку ми маємо зараз».

Десятки людей постраждали, не маючи можливості мати свій проїзний документ і скаржилися владі. Булинавіть сім'ї, які були змушені платити кілька тисяч підошов, щоб змінити дату своїх квитків.

Щодо дій, які вони вживуть для полегшення становища постраждалих осіб, Фернандес прокоментував: «Нагляд за міграцією має на меті служити громаді, всі користувачі, окремі випадки матимуть нашу підтримку для отримання гармонійного рішення, але ми не можемо, як суб'єкт господарювання, зазначаємо, що ми збираємося вирішувати окремі справи».

У конкретному випадку пасажира, який пропустив би свій рейс, оскільки у неї не було свого документа, начальник міграції сказав: «Я розумію ситуацію леді, але ми дали загальні директиви».

Він визнав, що оскільки це не було щось запрограмоване, вони не змогли заздалегідь попередити людей. І саме від нас було шукати рішення якомога швидше. І він сказав, що весь персонал Міграцій поклав свої плечі, щоб вийти з цієї проблеми.

«Як тільки я знав, що поїхав до аеропорту о 9 ранку, я виступив з ініціативою поговорити з присутніми та надати їм рішення. комп'ютерна проблема тепер вирішена. Сьогодні ми працювали до 8 вечора в штабі, щоб взяти участь у кожній останній людині, яка була в черзі. В аеропорту ми продовжували відвідувати», - сказав він.

Він зазначив, що будучи комп'ютерною системою, починаючи з 2014 року, це все одно, що просити Blackberry зробити те, що робить iPhone сьогодні. «Те, що ми робимо, це усунути виниклі проблеми, щоб вирішити якомога швидше, але він дав зрозуміти, що ми нікого не принижували і не жорстоко поводилися», - сказав Фернандес RPP.

Він був здивований тим, що жоден менеджмент ніколи не планував модифікувати цю комп'ютерну систему раніше. У цих напрямках він сказав, що ведеться робота над проектом, який буде поданий до Міністерства економіки і фінансів (МЕФ), за участю 301 млн підошв, що дозволить оновлюватися і незалежна система іноземних постачальників, а не покладатися на третіх осіб для видачі паспортів.

INDECOPIВЖИВАЄ ЗАХОДІВ

Дізнавшись про проблеми, що виникають у системі видачі електронних паспортів у Міграційному бюро міжнародного аеропорту Хорхе Чавеса, Індекопі повідомила, що координується з Національним наглядом з міграції, щоб забезпечити увагу та досягти відповідного рішення.

Таким чином, як Національний орган захисту прав споживачів та керівний орган Національної інтегрованої системи захисту прав споживачів, він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб якомога швидше знати дії, які вживаються для вирішення цієї ситуації.

Він також пояснив, що сьогодні скликає авіакомпанії, щоб сприяти діалогу між цими компаніями та постраждалими пасажирами, щоб вони могли прийти до найбільш зручного для них рішення.

БЕЗШТРАФУ

Авіакомпанія Latam Peru сьогодні зазначила, що не стягуватиме жодного типу штрафу за гнучкість обміну або повернення квитків своїх клієнтів, які постраждали від відмови системи нагляду за міграцією в міжнародному аеропорту Хорхе Чавеса.

Про це заявило Управління корпоративними справами авіакомпанії в заяві, в якій зазначено наступне:

«Після реєстрації проблем, спричинених збоями системи, що використовується Управлінням нагляду за міграцією в аеропорту Хорхе Чавеса, та прагнучи пом'якшити незручності, які це може спричинити при перевезенні наших клієнтів, було визначено, що постраждалі пасажири мають відповідні гнучкості до обміну та/або повернення без будь-яких штрафів», - сказав він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: