Який найближчий пляж до CDMX і скільки коштує дістатися

Як і кожен великодній сезон, тисячі людей залишають Мехіко (CDMX), щоб насолодитися відпочинком на одному з пляжів Республіки або в одному з чарівних міст поблизу столиці. Хоча одним з найпопулярніших напрямків подорожі в цьому сезоні є Акапулько, є й інші варіанти, до яких можна поїхати, і це лише чотири години від CDMX на випадок, якщо ви подорожуєте на особистому автомобілі.

Такий випадок пляжу Теколутла, в штаті Веракрус. За даними Google Maps, ця туристична визначна пам'ятка знаходиться всього в 312 кілометрах від Мехіко. Щобдістатися туди, зацікавленим доведеться заплатити за п'ять кіосків, тому подорож на пляж становить 367 песо. Таким чином, повний маршрут становив би 734 песо.

Це кабінки, які вам доведеться заплатити, щоб дістатися до Tecolultla:

1. Сан-Крістобаль - Тепекспан Ентронке (Есатерес, Штат Мехіко): 83 песо

2. Обхід Тулансінго (Асунсьйон, Ідальго): 46 песо

3. Tejocotal Entronque - Нуево-Неакса Ентронке (Нуево-Неакса, Пуебла): 30 песо

4. Авіла Камачо Джанкшн - Тіуатлан Ентронке (Міауапан, Веракрус): 160 песо

4. Тотомокстл-Джанкшн - Теколутла (Тотомокстл, Веракрус): 48 песо

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Що стосується оцінки палива, яке автомобіль може витратити, щоб дістатися до пункту призначення, додаток Trace Your Route , увімкнену Міністерством інфраструктури, зв'язку та транспорту (SICT) , вказувало, що приблизна сума, яку потрібно прибути, становитиме 596,8 песо, це якщо автомобіль чотирициліндровий і використовує преміальний бензин.

Щоб переглянути цю інформацію, зацікавлені сторони можуть перейти на наступний веб-сайт: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta івибрати місто походження та призначення, а також транспортний засіб, з яким ви будете використовувати автомагістралі, тобто якщо ви будете подорожувати на автомобілі, мотоциклі, фургоні або вантажівці, це для того, щоб додаток надав більш точну інформацію про те, скільки вам доведеться заплатити, щоб дістатися до пляжу Теколутла або будь-якого іншого пункту призначення.

З іншого боку, якщо ви хочете дістатися до вищезазначеного пункту призначення автобусом або вантажівкою, ви можете сісти на Північний автовокзал на лінії ADO. Вартістьквитка становить 566 песо, а тур - шість годин 20 хвилин. Однак є лише два вильоти, один о 23:59 годин і о 06:19 годин.

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Якщо ви хочете відпочити біля столиці, ви можете відвідати місто Куернавака, оскільки подорож з Мехіко становить лише одну годину 42 хвилини, а витрата палива, щоб дістатися на машині, мінімальний. Устолиці штату Морелос відвідувачі можуть відвідати пагорб Тепоцтеко, а також насолодитися колоніальним центром, в якому знаходиться Палац Кортеса XVI століття та Історичний музей, в якому є фрески художника-графіка Дієго Рівери.

Щоб дістатися до цього пункту призначення, автомобілісти повинні сплатити збір у розмірі 126 песо, щоб мати можливість користуватися шосе Мексико-Куернавака. Хочатакож є можливість використання федеральної магістралі, дістатися до центру Морелоса буде набагато повільніше і автомобілістам доведеться прокладати маршрут, позначений великою кількістю кривих.

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