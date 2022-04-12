У нас є новий Персі Джексон! Уокер Скобелл зіграє в серії Disney +

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

Пошук наступника Логана Лермана закінчено. Disney+ вибрав новий ПерсіДжексон для наступного телесеріалу, який буде інтегрувати його каталог оригінальних постановок. УокерСкобелл стане наступним актором, який подарує життя цьому відомому персонажу, який народився в літературній сазі про пригоди та фантазії, створеної письменник Рік Ріордан.

ПерсіДжексон та Боги Олімпу складатимуться з телевізійної адаптації однойменнихбестселерів книг, які були опубліковані між 2005 та 2009 роками. Після того, як успішні романи породили два фільми в минулому, потокова платформа зробить ставку на те, щоб розповісти історію у форматі епізодів та сезонів зі Скобелом як першим, хто приєднався до акторського складу, оскільки ще не підтверджено, хто інші зірки, які будуть супроводжувати його в цій подорожі.

Walker Scobell y Ryan Reynolds protagonizaron la película de ciencia ficción que dirigió Shawn Levy. (Netflix) DOANE GREGORY/NETFLIX

Нещодавно молодий художник дебютував у фільмі The Adam Project, фільмом Шона Леві, який був випущений цього року черезNetflix. У цій науково-фантастичній та драматичній пропозиції він дав життя молодому Адаму і поділився провідним з Райаном Рейнольдсом, який зіграв його старшу версію. Інші відомі голлівудські фігури, такі як Марк Руффало, Дженніфер Гарнер та Зої Салданья, також були частиною акторського складу.

Його початок в акторській майстерності дуже свіжий, і, схоже, саме цей профіль найкраще відповідав ролі Персі Джексона в цьому перезавантаженні франшизи в прямому ефірі . У 2010 та 2013 роках Логан Лерман взяв на себе відповідальність поставити себе у взуття знакового напівбога для великого екрану і знявся разом з Олександрою Даддаріо, Брендоном Джексоном, Дугласом Смітом, Джейком Абелем та Левеном Рамбіном. Обидва фільми зняв американський режисер Кріс Колумб.

Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo posan juntos en la premiere de "El proyecto Adam". (Noam Galai/Getty Images para Netflix) NOAM GALAI | Getty Images for Netflix

РікРіордан радий обрання Уокера Скобелла

Незабаром після того, як оголошення стало офіційним, Рік Ріордан поділився кількома словами про підписання наступного виконавця Персі Джексона . « Уокер Скобелл - неймовірно талановитий молодий чоловік, який підірвав нас своїми слуховими стрічками на роль Персі », - написав він у дописі на своєму веб-сайті. Окрім того, що він є виконавчим продюсером, автор буде набагато більше залучений до розробки та напише пілотний епізод з Джоном Штайнбергом.

«Багато хто з вас нещодавно виявили, наскільки великий Уокер, коли ви дивилися Проект Adam, в якому Уокер засвітив екран як молодша версія персонажа Райана Рейнольдса. Нам пощастило прослуховувати Уокер за кілька місяців до того, як вийшло це виробництво, але фільм лише підтвердив те, що ми вже знали про його талант. Мені та решті команди було очевидно, що Уокер мав ідеальне поєднання комічного часу, солодощі, повстання, сарказму та героїзму, щоб грати нашого героя Персі Джексона», - додав він.

La saga literaria de Rick Riordan volverá a ser adaptada, pero esta vez para la pantalla chica. (Disney)

Телевізійна фантастика, яка буде носити титул Персі Джексона і Богів Олімпу, офіційно почалася як проект Disney+ в січні цього року. Сюжет зосереджений на 12-річному хлопчику, який виявляє себе напівбогом і починає мати справу з реальністю його надприродного походження та наданими йому повноваженнями. Однак його життя повністю перевернуто з ніг на голову, коли Зевс звинувачує його у крадіжці свого господаря променя, тому він повинен здійснити подорож по Сполучених Штатах, щоб відновити його під надзвичайно важливою місією: повернути порядок і заспокоїтися на Олімп.

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