ДИВИТИСЯ ЖИТИ Реал Мадрид проти «Челсі»: повернення на стадіон Бернабеу для Ліги чемпіонів 2022

ДИВИТИСЯРеал Мадрид проти Челсі LIVE. За півфінальну кваліфікацію Ліги чемпіонів проходить відмінний матч. Поєдинок буде зіграний на стадіоні Сантьяго Бернабеу. У першому нозі «білі» виграли 3-1, тому вони приходять спокійніше перед своїм народом. Слід зазначити, що подвійного голу на дорозі немає.

Каземіро, одна з фігур ансамблю «меренги», виступала в попередній . «Ключ до цього - щит. Цей клуб живе на цьому: виграючи неможливі матчі, від матчів, в які ніхто не вірить. Ми живемо на цьому. І як сказано в пісні: «Підемо реально, до кінця». Ось і все. Це найкращий клуб у світі», - почав він.

«Ми не можемо говорити про свою зброю, але ми годуємо суперника. Це не буде простий матч. Ми не довіряємо один одному. Це буде складно, але у нас є наша аудиторія. Кращі будуть претендувати на півфінал. Ми поважаємо суперника», - додав бразилець.

«Єдине, що змінилося в Каріма Бенземі - це пов'язано з цілями. Тепер покладіть більше. Але те, що це, як увімкнення та поза полем, те саме. Багато хто бачить лише мету. Це історія клубу. Це честь для нас це мати. Ми насолоджувалися ним», - закрив він з похвалою за свого партнера.

КарлоАнчелотті також подарував свої враження. «Всім відомо, що це буде складний матч, адже він завжди знаходиться в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Поза тим, що сталося в першій нозі. Ми повинні думати, що ми повинні конкурувати, боротися і бути зосередженими. Ми очікуємо суперника, який зробить все можливе, щоб виграти краватку», - сказав він.

«Ми побачимо модельний ряд. Ми хотіли б застосувати такий же підхід до першої ноги. Але ми думаємо, що Челсі змінить свою гру, тому що це не спрацювало для неї в Лондоні. Ми повинні бути готовими і готовими до всього», - сказав він.

«У мене є персонал, який дуже добре знає, що сталося і може статися. Ми не виходимо розслабленими. Наш настрій сьогодні - це команда, яка рада зіграти цей матч, тому що це чудова можливість дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів. «Челсі» як і раніше сильний суперник», - сказав тренер «Реала».

З іншого боку, Томас Тушель, тренер «Челсі», сказав, що у них мало шансів на просування, але вони будуть грати з усім. «Можливості? Можливо, не надто багато, враховуючи результат першої ноги, змагання, суперника та стадіону. Але наші зусилля і ніколи не залежатимуть від варіантів, які ми повинні досягти результату. Варто спробувати».

«Реал» переміг «Челсі» 3:1 за Лігу чемпіонів

РЕАЛМАДРИД VS ЧЕЛСІ РОЗКЛАД

- Гватемала/13:00

- Гондурас/13:00

- Сальвадор/13:00

- Коста-Ріка/13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/14:00

- Колумбія/14:00

- Еквадор/14:00

- Болівія/15:00

- Венесуела/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Сполучені Штати (Майамі)/15:00

- Чилі/16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/4.00 p.m.

- Бразилія/16:00

- Іспанія/ 9:00 вечора

КАНАЛИДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ РЕАЛ МАДРИД ПРОТИ ЧЕЛСІ

- Аргентина/ESPN і Star+.

- Болівія/ESPN і Star+.

- Бразилія/ТНТ Спорт, HBO Max і GUIGO.

- Чилі/ЕСПН і Зірка+.

- Колумбія/ESPN і Star+.

- Коста-Ріка/ESPN і Star+.

- Сальвадор/ESPN і Star+.

- Гватемала/ESPN і Star+.

- Гондурас/ESPN і Star+.

- Мексика/ТНТ Спорт і HBO Max.

- Нікарагуа/ESPN і Star+.

- Панама/ESPN і Star+.

- Перу/ESPN і Star+.

- Парагвай/ESPN і Star+.

- Іспанія/Movistar+.

- Сполучені Штати/TUDN США, Univision і Paramount+.

- Уругвай/ESPN і Star+.

- Венесуела/ESPN і Star+.



