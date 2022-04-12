Відео: «Чи буде це законно?» , Єферсон Коссіо засмучений компанією, яка просуває тур, щоб побачити його будинок

ЙеферсонКоссіо - один із впливових людей, який викликає найбільше захоплення серед його послідовників у соціальних мережах, оскільки дії, які він здійснює з різними фондами, які сприяють догляду за тваринами, яких покидають на вулицях, роблять його змістом з іншими творцями контенту. Однак він також говорив про дискомфорт, спричинений засобами масової інформації, та недобросовісними людьми, які використовують своє ім'я для отримання прибутку, як нещодавно згадував у своїх соціальних мережах, коли зауважив, що туристичні компанії, які здійснюють екскурсії по водосховищу Гуатапе, роблять присутність перед його будинком.

«Це законно... є pu$% & тур компанія, яка приносить людей на човні, щоб подивитися на мій будинок, чи це chimbada навіть законно?» ,Інфлюенсер запитав себе у своїх «InstaStories», показуючи, як човен підійшов до маленького пірсу, який він має у своєму розкішному особняку.

Реакції на вміст, який поділився розважальним порталом «Рехізм» про те, що було поширене паїзою, незабаром перейшли вірусними. За короткий час він вже досяг майже 250 000 переглядів і понад 8,700 лайків із коментарями користувачів, які критикували його слова, оскільки він не володіє греблею.

«Люди, які їдуть на ці тури, навіть не знають, хто він»; «Вінуже занадто великий»; «Навіть ті, хто з Голлівуду, не скаржаться, і це справжній тур»;«Звичайно, насправді, я кілька разів робив екскурсію, і вони показують будинок Джеймса Родрігеса, Пабло Ескобара, серед інших»; «але якщо вони просто проходять повз, вони не заходять на місце»; «Тепер він думає, що володіє греблею», серед інших.

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Осьповний зміст Йеферсона Коссіо :

Інфлюенсер висловив свою незгоду у своєму акаунті в Instagram

Після того, як знявся в одному з найбільш медіа-розривів близько місяця тому, через деякі відео, які просочилися можливим союзом між Єферсоном Коссіо та Аїдою Вікторією Мерлано, послідовники почали спекулювати на примирення країни з Дженном Мюріелем.

Все це сталося після того, як пара взяла дистанцію і сторінки пліток почали захоплювати їх, насолоджуючись пляжами Домініканської Республіки і Канкуна. Ще одна подія, в якій їх бачили разом, була запущена їх пивна марка, в якій впливовий також супроводжував його.

Ну, чутки закінчилися, коли справа закінчилася, через відео, яке Мюріель поділився у своєму «InstaStories», відтвореному сторінкою пліток, пристрасним поцілунком, пожвавленим піснею «All of Me» Джона Легенда.

Мережі не упустили можливості нагадати йому про глухий кут і чутки про передбачувані стосунки з дочкою колишнього конгресмена Мерлано, в яких вони висловлювали сильні коментарі проти впливового та його примирення.

Осьвідео примирення :

Пара запечатала своє повернення поцілунком при свічках та піснею Джона Легенда на задньому плані

«Коли він цілувався з Мерлано, його також дуже проковтнули напевно», «Коли вони закінчилися?» ,«буквальне, що клоун, я б не грав так з стосунками років», «вони ніколи не залишалися в спокої, було «шоу»», «стільки дурниць даремно»,«якщо вони повернуть мого колишнього, а я чому б і ні», - це деякі коментарі, які читаються в публікації.

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