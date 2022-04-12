Віктор Трухільо передбачив «чергову сумну ніч» для AMLO під час голосування за реформу електроенергії

MEXICO D.F. 11OCTUBRE2006.- Victor Trujillo durante su ultimo programa ¨El Cristal con que se mira¨. Concluye el conductor después de dos años su programa de noticias en Canal 4. FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM

Палата депутатів погодилася з Політичною координаційною радою ( Юкопо), що голосування за реформу електроенергії, яку просуває Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), відбудеться 12 квітня; однак ситуація змінилася в останню хвилину.

Перед лавою Руху за національну регенерацію (Морена) та її союзників партії праці (PT) та зеленого еколога Мексики (PVEM) попросили перенести цю сесію до наступної неділі, 17 квітня, починаючи з 10:00 ранку.

Як зазначає Моренський законодавець Ігнасіо Мієр, заклик у нижній палаті був на підставі «більшої соціалізації», крім того , щоб громадяни повністю усвідомлювали думку цієї законодавчої поправки щодо енергетики. Тому вони попросили новий день і дату обговорення.

Президент Палати депутатів, член партії Гутьєррес Луна Серхіо Гутьєррес Луна, почувши цей запит, зателефонував на наступну неділю, 17 квітня о 10:00 ранку,ситуацію, яку він розмістив у своїх соціальних мережах разом із фотографією, на якій він дуже посміхається, підписуючи документ.

Негайно персонажі опозиції, включаючи політиків, впливових та аналітиків, вийшли, щоб висловити свій дискомфорт цим рішенням, яке приносить користь Морені та можливим пошуком голосів, щоб зіткнутися з опозицією.

(Twitter)

Серед коментарів був Віктор Трухільо, відомий комунікатор та сильний критик Четвертої трансформації (Q4), який з цього приводу врятував повідомлення Гутьєрреса Луни, щоб надіслати нагадування Лопесу Обрадору.

За іронією долі, він порівняв це голосування за енергетику з консультативним процесом відкликання мандата , який відбувся 10 квітня. Вінзапевнив, щонаступного 17 квітня буде «ще одна сумна ніч, як у 10».

«Якщо опозиція протистоїть ранковій атаці, scjn-подібним переговорам Адама Августа та лінчуванню важкий клак, ми могли б свідок 17-го, ще одна ніч сумна, як у 10 ″, написав творець персонажа Брозо.

Користувачі цієї соціальної мережі прокоментували цей твіт, щоб аплодувати роботі опозиційних депутатів, які, крім презентації контрреформи, готові провести ніч у нижній палаті, щоб уникнути «раннього ранку» Морени та її союзників, щоб прийняти законодавство AMLO.

Вони також поділилися позицією Ділової Координаційної Ради (CCE) щодо відстрочки голосування. Цей документ запевнив, що цей сектор не веде переговори «абсолютно нічого» з цією думкою в Палаті депутатів.

El CCE también se posicionó respecto a la reprogramación (Foto: CCE)

В якості другого пункту вони уточнили, що рішення про відстрочку голосування було виключним для депутатів, поки ЦВК не висловила стурбованість цією реформою, зокрема в одному з відкритих парламентів, які були організовані з цього приводу.

«Ми вже чітко заявили про свої побоювання та цінні пропозиції. Також цим займалася велика кількість бізнес-організацій, фахівців, науковців, екологів, активістів та молодіжних організацій, в яких не були присутні. Нажаль, думка не включала цих рекомендацій», - йдеться в офіційному віснику.

Згодом він закликав уряд встановити верховенство права з «чіткими правилами та ефективною державною політикою» , які породжують довіру до інвестицій, ситуацію, яку раніше висловлювала ЦВК.

Нарешті, було зазначено, що приватний сектор відданий Мексиці та забезпечення того, щоб домогосподарства отримували «достатню, дешеву та чисту» енергію, мета, яка вимагає зусиль, бачення майбутнього та з інклюзивним підходом до всіх ідей.

«Мексика вимагає прозорої та надійної правової бази, яка заохочує інвестиції, інновації та конкуренцію. CDCпідтверджує свою зацікавленість у допомозі створити ці умови», - йдеться в документі.

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