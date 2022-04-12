США і Південна Корея почали попередні військові маневри на тлі напруженості на півострові

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Південнокорейськаі американська армії сьогодні почали попередні маневри для своїх щорічних весняних навчань в момент зростаючої напруги на півострові, де сподівається, що північнокорейський режим незабаром зможе провести нові ядерні випробування.

Обидвікраїни сьогодні розпочали навчання персоналу з антикризового управління, яке відбувається перед початком комбінованого навчання командного посту (ККТ), повідомили південнокорейському військовому джерелу Yonhap агентству Yonhap.

Навчання з антикризового управління на чолі з главою об'єднаних начальників штабів Південної Кореї (JCS) включає моделювання довоєнних сценаріїв, тоді як ККТ - це комп'ютерне моделювання, яке може або не може передбачати розгортання військових активів на місцях, виходячи з планів надзвичайних ситуацій у разі війни дві союзні армії.

Спочатку CCPT мав відбутися в березні, але був перенесений через президентські вибори та вплив омікронного варіанту коронавірусу в Південній Кореї, і планується розпочати 18 квітня і, як і щороку, триватиме близько 10 днів.

Аналітики вважають, що цього разу Сеул та Вашингтон могли розглянути питання про проведення польових навчань для надсилання повідомлення Пхеньяну, яке здійснило рекордну кількість запусків снарядів, 12, до цього року, включаючи першу міжконтинентальну балістичну ракети (МБР) за п'ять років.

Маневризбігаються з американським відправленням авіаносця USS Abraham Lincoln до регіону, коли Вашингтон вперше набрав м'язи таким чином з 2017 року, рік, коли він розгорнув три авіаносці у водах півострова і в якому Пхеньян здійснював як багато тестів МБР.

Військово-морський інститут США підтвердив сьогодні на своєму веб-сайті, що ядерний авіаносець вже знаходиться у водах Японського моря (називається Східним морем в обох Кореях).

До цього додається той факт, що режим готує масштабний військовий парад для святкування 15 квітня 110-річчя від дня народження свого засновника, в якому він міг би виставляти нову зброю, і що супутники також підхопили підготовку до того, що буде їх першим ядерним випробуванням більш ніж чотири роки.

(З інформацією від EFE)

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