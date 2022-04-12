Українські війська перехопили російський безпілотник і відкрили його для вивчення його технологій

Українськівійська перехопили російський безпілотник і відкрили його для того, щоб дізнатися про технологію, з якою він працює. Відео, опубліковане власним Міністерством оборони країни, показує військовий, який оглядає апарат.

Дрон, який є Орлан-10, розбився десь в Україні, про що влада країни не повідомила.

На відео солдат показує складові військового безпілотника. На думку деяких експертів, деякі аспекти російського безпілотного літального апарата (БПЛА) більше схожі на артефакт, зробленого дилетантом, ніж шматок високотехнологічної техніки військового шпигунства, повідомляє Peta Pixel .

El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron

Солдат виявив, що однією з основних камер безпілотника є Canon EOS Rebel T6i. Камера є однією з найпростіших на ринку, яка коштує приблизно 750 доларів.

Поверх літального апарату кришка паливного бака була зроблена з якоюсь пластиковою пляшкою з водою. Крім того, кілька частин дрона були зафіксовані скотчем.

Більшість російських військових безпілотників є відносно невеликими і легкими моделями. Деякі навіть призначені для того, щоб їх кидали вручну. Основну частину флоту складають моделі «Гранат 1», «Гранат 2», «Елерон-3», «Зала», «Орлан-10», «Тахіон» і «Застава». Всівони досить малі, щоб «зникнути», як тільки піднімаються на висоту від 1,5 до 2 кілометрів заввишки.

La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico

З іншого боку, Україна продемонструвала хороше використання своїх безпілотників проти російських військ. В середині березня США оголосили про відвантаження зенітної зброї «більш далекої дії» і 100 американських безпілотників.

Що стосується безпілотників, це Switchblades, виготовлені американською компанією AeroVironment, також відомі як «дрони камікадзе» або «ракети самогубців», які завдяки своєму легкому розміру - подібним до багета - мають велику точність і є більш тонкими, ніж, наприклад, протитанкові ракети Javelin, також поставляються силами США.

Існує дві моделі цих «невтішних боєприпасів». Switchblade300 найменші. Вони вимірюють близько 30 сантиметрів, важать майже 2,5 кілограма, і викидаються з маленької трубочки, що нагадує ступку. При точній атаці з просунутими боєприпасами вони мають дальність 10 кілометрів і дальність 15 хвилин. Його крейсерська швидкість становить 101 кілометр на годину, а гоночна швидкість - 161 кілометр на годину. Вони працюють на висоті нижче 152 метрів.

Drones Switchblade

Його боєголовка, розміром з гранату, ефективна проти неброньованих машин і груп військ, вона не може проникнути в броню танків.

Інша модель - Switchblade 600. Порівняноз попередніми, вони більші та ефективніші проти броньованих цілей: важать близько 22,5 кілограма і вимірюють 1,3 метра. Вони мають точну атаку за допомогою боєголовки проти броні, що робить його корисним проти транспортних засобів. Вони мають робочу висоту менше 200 метрів, їх дальність - 40 кілометрів, а дальність польоту - 40 хвилин. Крейсерська і ходова швидкість становить 113 і 185 кілометрів на годину відповідно.

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