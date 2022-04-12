Комісія правди представить свою роботу на Іберо-американському театральному фестивалі в Боготі

17-евидання Іберо-американського театрального фестивалю в Боготі знаходиться всього за кілька днів. З1 квітня минулого року столи повернулися віч-на-віч, щоб забезпечити тисячі столиць та туристів шоу, гідні світової столиці цього мистецтва. Такі місця, як Хорхе Елієсер Гайтан, Casa E Borrero та Хуліо Маріо Сантодомінго, розміщували назви та виставки, що охоплюють основні твори та сучасні теми, такі як збройний конфлікт та Остаточна мирна угода.

Саме ці елементи можна побачити на фестивалі від імені Комісії правди, яка в рамках Фестивалю представить символічну розповідь про внутрішній конфлікт під назвою «Оприлюднює: пісня чотирьом вітрам» і в якому представлені понад 100 артистів, будучи одним із великих формат робіт, зроблених для цього заходу.

Весь біль жертв 60 років збройного насильства в країні буде поставлений для того, щоб здійснити вправу з емпатії, а також примирення, як заявив отець Франсіско де Ру, президент організації, який також вказав, що це данина тим, хто безпосередньо зазначав насильства в території.

Так само священик єзуїтів зазначив, що це «пісня надії», яка дозволяє виховувати прагнення до миру в розділених суспільствах, таких як колумбійські. «Ми знаємо, що існують виміри істини, яких неможливо досягти за допомогою раціональних аргументів у зламаному світі, і що лише мистецтво може пройти всі стіни і похитнути всі фрагменти», - додав він.

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Ця робота була прем'єра в грудні минулого року невеликій групі людей, яка заявила, що постановка складалася з різноманітних культурних знань та традицій регіональними художниками, тими, хто був зламаний конфліктом із смертю лідерів, корінних губернаторів та акушерок, які відповідали передавати звичаї, належні своїм народам.

Для виконання цієї роботи Комісія правди відповідала за збір свідчень та досвіду не тільки від жертв, але і від художників з різних регіонів, таких як корінна охорона, колектив матерів помилкових спрацьовувань Соача та Молодих Творців Чоко, серед інших.

Результат: виробництво перформативних картин, що показують роботу, виконану суб'єктом господарювання після її створення, як це передбачено в Заключній мирній угоді, підписаній у 2016 році. «Робота пропонує епічний тон, який зливає кругозір і розкриває жорстокість війни від поетики образу, сили голосів та силової присутності чоловіків, жінок та молоді», - говорить конспект виставки.

«Оприлюднює: Пісня до чотирьох вітрів» буде на сцені з 14 по 16 квітня у мера театру Хуліо Маріо Сантодомінго, з п'ятьма виступами: один у четвер о 8:00 вечора; два в п'ятницю (3:00 та 8:00 вечора) та два в суботу 16 th, о 15:00 та 20:00 ваги, будучи місцями Частковий вид і мер Балкон найекономічніший.

Латеральна пластина: 64.000

Задня пластина: 61.000

Перший фасадний балкон: 58000

Перший задній балкон: 56 000

Другий фасадний балкон: 53,000

Більший балкон: 35 000

Частковий вид (доступно два місця): 26000

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