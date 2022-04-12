Вони пропонують винагороду до 50 мільйонів доларів для осіб, відповідальних за вбивство американського вболівальника

Кілька днів тому вбивство шанувальника Америки було зафіксовано у східній Калі. За повідомленнями влади, події були зафіксовані в парку в районі Дезепаз.

Зіткнувшись з цією ситуацією, мерія Калі оголосила про винагороду до 50 мільйонів песо за інформацію, яка б ідентифікувала та захопила відповідальних.

Так само в мерії повідомили, що наприкінці зустрічі між вищими посадовими особами прокуратури, Національної поліції, КТІ, членами місцевих барів та секретаріатами безпеки і правосуддя, миру та культури та спорту та спорту та відпочинку громадян було визначено, що стрімкий Прогрес буде досягнутий у напрямку з'ясування цього вбивства любителя 35 років.

Крім того, «продовжиться робота над будівництвом справжнього соціального району, який поважає життя і дозволяє шанувальникам цього виду спорту насолоджуватися видовищем футболу в мирі та спокої», - сказала мерія Калі.

«Ми не збираємось допускати будь-яких конфліктів між барами команд Вальє-дель-Каука та містом Калі», - сказав секретар безпеки та правосуддя Калі.

Лідер портфоліо також закликав усіх членів барів місцевих команд поміркувати під час Страсного тижня про цінність життя та повагу до різниці: «Не варто ганчірки більше, ніж життя. Ми не пошкодуємо зусиль для захисту всіх громадян та сприяння миру та співіснування в Сантьяго-де-Калі», - додав Карлос Солер.

Вбивствоамериканського фаната в східній Калі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вбивство американського вболівальника було зафіксовано 7 квітня.

Дієго Фернандо Рубіано, 35 років, був разом з іншими вболівальниками цієї футбольної команди в парку в районі Дезепаз. Мабуть, було близько 30 осіб, які ділилися в публічному просторі.

Цих людей здивували двоє чоловіків, які каталися на мотоциклах. Мабуть випробовувані прийшли в парк і відкрили вогонь без слова. Урозпал зйомок Дієго Фернандо Рубіано був тим, хто, мабуть, отримав найбільше кульових поранень, що призвело до його смерті.

Згідно з першими версіями, які виступила місцева влада, це буде суперечка між вболівальниками двох команд з приводу крадіжки прапорів або «рамок».

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