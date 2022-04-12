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Вівторок 12 Квітень 2022
Україна

Вони пропонують винагороду до 50 мільйонів доларів для осіб, відповідальних за вбивство американського вболівальника

Мерія столиці Валлекаукани оголосила мільйонерську винагороду для тих, хто допомагає прояснити це вбивство та інші події, пов'язані з насильством між вболівальниками

Newsroom Infobae

12 Квітень 2022

Кілька днів тому вбивство шанувальника Америки було зафіксовано у східній Калі. За повідомленнями влади, події були зафіксовані в парку в районі Дезепаз.

Зіткнувшись з цією ситуацією, мерія Калі оголосила про винагороду до 50 мільйонів песо за інформацію, яка б ідентифікувала та захопила відповідальних.

Так само в мерії повідомили, що наприкінці зустрічі між вищими посадовими особами прокуратури, Національної поліції, КТІ, членами місцевих барів та секретаріатами безпеки і правосуддя, миру та культури та спорту та спорту та відпочинку громадян було визначено, що стрімкий Прогрес буде досягнутий у напрямку з'ясування цього вбивства любителя 35 років.

Крім того, «продовжиться робота над будівництвом справжнього соціального району, який поважає життя і дозволяє шанувальникам цього виду спорту насолоджуватися видовищем футболу в мирі та спокої», - сказала мерія Калі.

«Ми не збираємось допускати будь-яких конфліктів між барами команд Вальє-дель-Каука та містом Калі», - сказав секретар безпеки та правосуддя Калі.

Лідер портфоліо також закликав усіх членів барів місцевих команд поміркувати під час Страсного тижня про цінність життя та повагу до різниці: «Не варто ганчірки більше, ніж життя. Ми не пошкодуємо зусиль для захисту всіх громадян та сприяння миру та співіснування в Сантьяго-де-Калі», - додав Карлос Солер.

Вбивствоамериканського фаната в східній Калі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вбивство американського вболівальника було зафіксовано 7 квітня.

Дієго Фернандо Рубіано, 35 років, був разом з іншими вболівальниками цієї футбольної команди в парку в районі Дезепаз. Мабуть, було близько 30 осіб, які ділилися в публічному просторі.

Цих людей здивували двоє чоловіків, які каталися на мотоциклах. Мабуть випробовувані прийшли в парк і відкрили вогонь без слова. Урозпал зйомок Дієго Фернандо Рубіано був тим, хто, мабуть, отримав найбільше кульових поранень, що призвело до його смерті.

Згідно з першими версіями, які виступила місцева влада, це буде суперечка між вболівальниками двох команд з приводу крадіжки прапорів або «рамок».

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