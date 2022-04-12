Вони шукають Дебанхі Сусану: водій програми сфотографував її на дорозі, а потім зник

сім'я Дебанхі Сусани почала невтомний пошук своєї дочки після того, як вони не знали більше про неї з 5:00 ранку 9 квітня 2022 року.

Історія родичів Дебанхі розміщена 8 квітня в Квінке біля Офісу Генерального прокурора Республіки (PGR), де вона відвідувала 2 інших друзів, не вказуючи причини її відвідування.

Однак її друзі залишили місцевість без неї, хоча нібито найняли «довірений контакт», щоб піти за нею, а звідти повернути її додому.

Дебанхі Сусана ніколи не приїхав, хоча відомо, що вони пройшли через неї. Це був водій, присвячений приватній службі таксі через мобільні додатки, але ця поїздка була здійснена поза платформами.

Цей чоловік був тим, хто надіслав своїм друзям фотографію Дебанхі Сусани посеред дороги, нібито шосе Ларедо, де він нарешті залишив її близько 5:00 ранку 9 квітня, тому що з тих пір від неї нічого не чутно.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Через свої соціальні мережі, особливо Instagram, саме її двоюрідний брат опублікував серію відео, що показують, як вони шукають Дебанхі, без допомоги влади, оскільки до цього часу замовлення про підтримку не було надано.

Однак члени громади приєдналися до сім'ї, оскільки через соціальні мережі вони подякували за підтримку собачої команди, яка прибула в район, щоб продовжити маршрут по дорозі, куди зникли б Дебанхі.

Згідно з її бюлетенем локалізації, опублікованим через Місцеву комісію з пошуку осіб, її востаннє бачили на Carretera a Laredo, на висоті Колонії Нуева Кастілья.

Крім того, її описують як молоду жінку білого текса, стрункої статури, яка важить приблизно 48 кілограмів, має приблизно 1,67 метраі має пряме волосся нижче плеча світло-коричневого кольору.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Такожу нього гостре обличчя, великі світло-карі очі, не носить окуляри, має «довгий і підвернутий» ніс, у нього густі брови, середній рот з тонкими губами, вінносить брекети і має маленькі вушка із середньою часткою.

Як особливий знак, у нього під підборіддям старий рубець, а на правій руці інший. Дебанхі не живе ні з якими недугами.

Останній раз його бачили живим, він носив темну спідницю-штани, білу топ-блузку з бретелями, а також сині зворотні кросівки.

Зі свого боку, Марія де ла Лус Бальдерас з Місцевої комісії з пошуку зниклих людейповідомила, що протягом цього тижня десять зниклих без вісті були розташовані в штаті.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Він також повідомив, що коли людина, будь-хто, зникає, з поліцейськими органами ініціюється негайний протокол про розшук потерпілих.

З огляду на це, вони викликали екстрений обшук, щоб знайти Дебанхі, який складається зі збору звіту або звіту про зникнення, а потім повідомлення про всі поліцейські корпорації, видається бюлетень пошуку, і тісна співпраця ведеться з Генеральною прокуратурою, які здійснюють відповідні дослідження.

Також були здійснені інші дії, такі як обшук з Міністерством охорони здоров'я в місцевих лікарнях, де вони шукають його живим. Тамавтомобільні аварії перевіряються за останні 48 годин, крім ізоляторів.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Нарешті, Марія де ла Лус повідомила, що губернатор Семюель Гарсія та державний секретар громадської безпеки Альдо Фаччі оголосять важливі заходи, які будуть впроваджені федеральним виконавчим директором.

Якщо у вас є інформація, яка може призвести до місцезнаходження Дебанхі Сусана Ескобар, ви можете зв'язатися з нами через офіційні соціальні мережі 18-річної дівчини або електронною поштою busquedadebanhi@gmail.com.

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