США заявили, що Україна є «черговою сторінкою» в тій же книзі «російської жорстокості»

СШАстверджували, що Україна є «черговою сторінкою» в тій же книзі «російської жорстокості», як Москва «зневажає» закони війни в рамках призначення нового офіцера російської операції в Україні Олександра Дворникова.

«Я б не хотів сказати, що ми точно знаємо, що цей новий генерал (Дворніков) буде автором якоїсь додаткової нової і кривавої тактики, але ми з упевненістю можемо сказати, що з того, що ми бачили (в Сирії)», - сказав Кірбі на прес-конференції.

«Ми всі можемо сподіватися, що ті самі жорстокі тактики, та сама нехтування цивільним життям і цивільною інфраструктурою, швидше за все, збережуться, оскільки зараз вони зосереджені в географічно більш замкнутому районі на Донбасі», - додав він.

У цьому ж ключі радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що ця зміна керівництва Москвою є свідченням того, що буде помічено більше військових злочинів, як в Бучі чи Краматорську, як він сказав в інтерв'ю мережі CBS .

Насправді, в іншому інтерв'ю CNNСалліван зазначив, що цей конкретний генерал має навчальну програму, яка включає жорстокість проти цивільних осіб в інших умовах, таких як сирійська війна.

Дворніков, 60 років, є командиром Південного військового округу, який має великий досвід російських операцій в Сирії, і його місія полягала б в тому, щоб організувати різних командирів, які працюють в Україні прямо зараз, і координація яких досі була «дуже бідною.

ВІДРОДЖЕННЯНА ДОНБАСІ

З іншого боку, прес-секретар Пентагону уточнив, що російські війська використовуватимуть такі місця, як Білгород і Валюки на північ від українського кордону, як станції відновлення та транзитні станції для заправки.

El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan REUTERS

«Ми бачили деякі ранні ознаки того, що вони все ще відправляють сили, які вони мали на півночі України навколо Києва, зокрема, і Чернігова, переміщаючи їх на північ до Білорусі. Ми починаємо бачити ранні ознаки руху на схід, назад до Росії», - сказав він.

Крім того, він нагадав, що колона транспортних засобів прямує в місто Ізюм і зашифрував російські кораблі в Чорному морі приблизно на пару десятків. «Ми вважаємо, що це перші етапи посилення зусиль росіян на Донбасі», - сказав він.

У той же час високопоставлений чиновник США на прес-конференції зазначив, що російські війська «починають зміцнювати деякі свої позиції на південний захід від Донецька» і що вони все ще залишаються на північ від Харкова.

«Вчора ми побачили авіаудар по міжнародному аеродрому в Дніпрі. Ми оцінили, що вона знищила частину інфраструктури аеропорту, але у нас немає доказів того, що вони знищили систему С-300», - сказав він.

Він також зазначив, що місто Маріуполь все ще перебуває в облозі і зазначив, що бойовики знаходяться на поверхні Азовського моря, щоб допомогти поповнити бойові сили навколо міста.

«Загалом ми стверджуємо, що Херсон все ще перебуває під російським контролем, але Миколаїв все ще міцно перебуває під контролем України і спірні райони знаходяться між цими двома містами», - підкреслив високопоставлений чиновник США.

Він також зашифрував тактичні батальйонні групи, які Москва має як на північному заході, — угруповання військ, які розташовані на північ від Луганська, Попасної та Ізюма, а також на сході Харкова — і на півдні країни.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: