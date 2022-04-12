США вимагали негайного звільнення російського опонента Кара-Мурзи

АдміністраціяСША закликала до «негайного звільнення» російського опонента Володимира Кара-Мурзи, якого в понеділок заарештувала поліція в Москві після відвертого засудження російської військової кампанії в Україні.

«США стурбовані арештом російською владою видатного лідера громадянського суспільства Володимира Кара-Мурзи сьогодні в Москві», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в соціальній мережі Twitter.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і закликаємо негайно його відпустити», - додав він.

Арешт Кара-Мурзи на виході з дому підтвердив в мережах опонент Ілля Яшин, який сказав, що не знає причини.

Кара-Мурза, 40 років, дуже критично ставився до того, що в Росії відомо як «спеціальна військова операція» в Україні, яку він вважав абсолютно невиправданим.

Крімтого, він звинуватив у «тотальному затемненні», якому піддалися росіяни з початку війни, до якого повинен бути доданий закон, який карає за поширення «фейкових новин» про російську армію з ув'язненням до 15 років.

У той час він вимагав відкриття кримінальної справи за отруєння, які постраждали в 2015 і 2017 роках після того, як в незалежних ЗМІ з'явилася причетність до його замаху на вбивство тієї ж команди отруйників лідера опозиції Олексія Навального.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Незалежне розслідування показало, що команда експертів з хімічної зброї та медицини Федеральної служби безпеки (ФСБ, колишній КДБ), нібито причетна до отруєння Навальні у 2020 році, також слідувала за Кара-Мурза.

Зі свого боку, влада Японії у вівторок схвалила новий пакет додаткових санкцій проти Росії , який включає заморожування активів 398 російських громадян, в тому числі дочок президента Володимира Путіна та дружини міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Японії, цей захід, раніше оголошений прем'єр-міністром Фуміо Кісіда, прагне внести свій внесок у міжнародні зусилля щодо міжнародного миру з метою вирішення конфлікту.

Цим новим пакетом санкцій Токіо заморозить активи найбільшого російського банку - Ощадбанку та найбільшого російського приватного комерційного банку Альфа-Банку, заборонивши нові інвестиції в Євразійську країну.

Так, у відповідь на вторгнення Росії в Україну, японська влада офіційно прийняла рішення про заборону нових інвестицій в Росію після 12 травня, а також заборону на ввезення спиртних напоїв, деревини та техніки.

«Санкції є частиною останніх зусиль Японії щодо додання економічного та дипломатичного тиску на Росію з метою недопущення подальшої ескалації війни в Україні та сприяння припиненню вогню», - виправдав прем'єр-міністр Японії кілька днів тому на прес-конференції.

Цими санкціями японський виконавчий директор розширить список осіб, які побачать свої активи в азіатській країні заблокованими з нинішніх 400 до 550, включаючи президента Росії Володимира Путіна та його підлеглих, яких G7 визначив як «архітекторів» вторгнення в Україну.

(З інформацією EFE)

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