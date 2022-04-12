Ідеальна формула для міцного здоров'я - на талії

Ожиріннята надмірна вага - це ненормальне або надмірне накопичення жиру, яке може завдати шкоди здоров'ю, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ ). Однак має значення більше, як ця вага розподіляється в організмі, ніж сама вага . Хтось, хто має зайві кілограми, може мати його поширення периферійно, тобто на руках, ногах, стегон; або централізовано, в животі.

Накопичений жир в області живота - це вісцеральний жир, який шкідливий для здоров'я, оскільки пов'язаний із підвищенням холестерину та тригліцеридів, а також станами діабету 2 типу, підвищеним кров'яним тиском та тромбозом.

До сих пір одним з найпоширеніших показників оцінки здорової ваги людини був індекс маси тіла (ІМТ), який є результатом поділу ваги на зріст на зріст. Він використовувався як харчовий показник з початку 1980-х років , і, хоча він не розрізняє жирові та нежирові компоненти загальної маси тіла, він є одним з найбільш широко використовуваних заходи.

Для поліпшення діагнозу новий посібник від Національного інституту передового досвіду в галузі охорони здоров'я та охорони здоров'я ( NICE ), закликаєнаселення взяти рулетку і розрахувати окружність талії, щоб запобігти і знизити ризик майбутніх захворювань. Надумку експертів, обхват талії менше половини висоти є ідеальною формулою для міцного здоров'я.

Попередні показання в оновленому посібнику вказують на те, що жир в животі несе конкретні ризики для здоров'я, і що ефективним і простим способом контролю цих ризиків є те , щоб люди вимірювали свій контур живота вдома.

La nueva guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) de Reino Unido, alienta a la población a tomar una cinta métrica y calcular el perímetro de la cintura para prevenir y reducir el riesgo de futuras enfermedades (Getty Images) michellegibson | Getty Images

Наприклад, жінка, яка була висотою 1,63 метра (5 футів 4 дюйма) з окружністю талії 74 сантиметри (29 дюймів), мала б здорову пропорцію, але 82 сантиметри (32 дюйми) привели б її до нездорового діапазону. Людина, яка має висоту 1,78 метра(5 футів 10 дюймів) зіткнеться з більшими ризиками для здоров'я з окружністю живота 91 сантиметр(36 дюймів).

Посібникзакликає медичних працівників бути «чутливими та позитивними», розпочавши розмови про ризики зайвої ваги та запитуючи дозвіл, перш ніж піднімати питання. «Наш комітет виявив, що явною перевагою використання співвідношення талії до висоти є те, що люди можуть легко виміряти його, інтерпретувати результати та звернутися за медичною допомогою, якщо вони мають підвищений ризик для здоров'я», - сказав доктор Пол Крісп, директор Британського національного інституту досконалості в галузі охорони здоров'я та Догляд.

За показаннями британських фахівців здорове співвідношення талії до зросту має бути від 0,4 до 0,49. У цих параметрах не було б ризиків для здоров'я . Співвідношення від 0,5 до 0,59 умов людей з більш високим ризиком розвитку захворювань, тоді як 0,6 або більше передбачає ризики для здоров'я.

ІнститутNICE зазначив, що використання співвідношення талії до висоти разом з ІМТ може допомогти надати практичну оцінку «центральної ожиріння» , тобто накопичення жиру навколо живота. Ці дані допомагають оцінити та прогнозувати ризики для здоров'я, такі як діабет 2 типу, високий кров'яний тиск або серцево-судинні захворювання.

La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (iStock)

Британські експерти додали співвідношення талії до висоти до свого нового керівництва після аналізу доказів кількох досліджень, які показали, що разом з ІМТ він може бути використаний для оцінки та прогнозування умов, пов'язаних з вагою, в етнічних та статях . Тим часом у науковому співтоваристві ведуться довгі суперечки щодо цінності ІМТ, оскільки це менш точна міра здорової ваги у тих, хто надзвичайно м'язистий .

Це тому, що ІМТ не враховує м'язову масу, щільність кісток, загальний склад тіла, а це означає, що спортсмени з низьким рівнем жиру в організмі часто класифікуються як ожиріння.

« Збільшення жиру в животі збільшує ризик людини розвитку декількох захворювань, що обмежують життя, включаючи діабет 2 типу та серцеві захворювання . Співвідношення талії до висоти - це простий і простий у використанні захід, який ідентифікує людей, які найбільше схильні до ризику для здоров'я, і отримають користь від підтримки управління вагою для поліпшення свого здоров'я», - пояснила професор Рейчел Баттерхем, фахівець з ожиріння, діабету та ендокринології та член комітет, який виготовив керівництво.

Запитайтедозвіл, перш ніж говорити про вагу

La proporción saludable de cintura a altura debe ser de 0,4 a 0,49. En esos parámetros no habría riesgos para la salud (Getty Images) Peter Dazeley | Getty Images

«Важливо, щоб медичні працівники шукали дозволу пацієнта перед будь-якою дискусією, пов'язаною із зайвою вагою, ожирінням та центральним ожирінням, а також обговорювали їх чуйно та позитивно», - попередили британські експерти.

Це важливо, оскільки стигма, пов'язана з ожирінням, негативно впливає на психічне та фізичне здоров'я людей , що може призвести до більшого збільшення ваги та змусити пацієнтів рідше взаємодіяти з медичними працівниками. «Особливу чутливість слід застосовувати до можливого негативного впливу на людей з розладами харчування або незбалансованим харчуванням», - запропонували професіонали.

«Використання слів і мови, що дозволяє уникнути стигми та упереджень, може допомогти людям займатися розмовами про ожиріння та заохочувати втрату ваги», - додали вони.

Ожиріння є глобальною проблемою охорони здоров'я. Двоєз трьох дорослих у Великобританії мають надмірну вагу або ожиріння, а рівень ожиріння збільшився вдвічі з 1990-х років. Хочаофіційні дані показують, що ожиріння було пов'язане з більш ніж одним мільйоном прийому лікарень у 2019/20.

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