Мер Маріуполя засудив, що російські війська примусово депортували тисячі людей

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

Російськівійська примусово депортували від 20 000 до 30 тисяч мирних жителів з обложеного Маріуполя на півдні України на підконтрольну Росією територію, про це повідомляє його мер Вадим Бойченко.

За словами головного мера портового міста, 50% жителів Маріуполя евакуйовано і близько 60 тисяч виїхали через гуманітарні коридори на території України, підконтрольні ЗСУ.

Аще від 20 тисяч до 30 тисяч осіб були депортовані російськими військами на окуповану Росією територію України або в Росію, додав Бойченко, повідомляє українська щоденна правда.

За словами Бойченка, «сьогодні ми можемо говорити про евакуацію 50% жителів Маріуполя з 540,000 чоловік, які жили тут до війни».

Коли війна тільки почалася і поки залізниця все ще функціонувала, і дороги все ще могли бути використані, майже 140 тисяч мирних жителів встигли покинути Маріуполь.

Тоді ще 100 тисяч залишилося і близько 60 тисяч евакуйовано через гуманітарний коридор і за допомогою волонтерів. Але треба пам'ятати, що на околиці міста є люди, яких теж потрібно евакуювати, сказав мер.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

«З шостого дня війни ми намагаємося зробити все можливе, щоб організувати евакуаційний маршрут. Але російські війська були і досі роблять все можливе для того, щоб в Маріуполі не було жодного автобуса. Вони спалили 150 нових автобусів до попелу», - підкреслив він.

Він додав, що працівники державної служби та волонтери міста оголосили, коли можна виїхати через гуманітарний коридор, оскільки ніколи не було припинення вогню: люди пішли з снарядами, що вибухають навколо них, сказав він.

«Одні люди їздили, інші просто йшли до узбережжя. Звідти ми евакуювали людей спочатку до Бердянська, а потім до Запорігії з волонтерськими конвоями або ділилися поїздками з іншими», — сказав мер.

Перший мер уточнив, що кількість маріупольців, які були примусово депортовані до Росії, наразі є лише оцінкою.

За словами Бойченка, «вони [росіяни] зараз публікують списки, але їм не можна довіряти. За нашими оцінками, в Маріуполі може бути від 20 000 до 30 тисяч жителів», — додає місцевий житель щодня.

«Важко сказати, чому вони це роблять. Але, наприклад, вчора мені зателефонував сусід по телефону, якого примусово депортовано. Він пішов, щоб отримати воду, і вони забрали його. Зараз він знаходиться в Новоазовську, (місті) окупованому Росією», - розповів він щоденній Правді.

Маріуполь, місто, розташоване на березі Азовського моря, перебуває в облозі російськими військами з початку вторгнення 24 лютого.

Понад 80 відсотків будівель міста були зруйновані бомбардуваннями, а мешканці, які там залишаються, за оцінками від 100 000 до 160 000, не мають води, газу, електроенергії чи предметів першої необхідності.

(З інформацією від EFE)

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