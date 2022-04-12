Мер Маріуполя засудив, що російські війська примусово депортували тисячі людей

Російськівійська примусово депортували від 20 000 до 30 тисяч мирних жителів з обложеного Маріуполя на півдні України на підконтрольну Росією територію, про це повідомляє його мер Вадим Бойченко.
За словами головного мера портового міста, 50% жителів Маріуполя евакуйовано і близько 60 тисяч виїхали через гуманітарні коридори на території України, підконтрольні ЗСУ.
Аще від 20 тисяч до 30 тисяч осіб були депортовані російськими військами на окуповану Росією територію України або в Росію, додав Бойченко, повідомляє українська щоденна правда.
За словами Бойченка, «сьогодні ми можемо говорити про евакуацію 50% жителів Маріуполя з 540,000 чоловік, які жили тут до війни».
Коли війна тільки почалася і поки залізниця все ще функціонувала, і дороги все ще могли бути використані, майже 140 тисяч мирних жителів встигли покинути Маріуполь.
Тоді ще 100 тисяч залишилося і близько 60 тисяч евакуйовано через гуманітарний коридор і за допомогою волонтерів. Але треба пам'ятати, що на околиці міста є люди, яких теж потрібно евакуювати, сказав мер.
«З шостого дня війни ми намагаємося зробити все можливе, щоб організувати евакуаційний маршрут. Але російські війська були і досі роблять все можливе для того, щоб в Маріуполі не було жодного автобуса. Вони спалили 150 нових автобусів до попелу», - підкреслив він.
Він додав, що працівники державної служби та волонтери міста оголосили, коли можна виїхати через гуманітарний коридор, оскільки ніколи не було припинення вогню: люди пішли з снарядами, що вибухають навколо них, сказав він.
«Одні люди їздили, інші просто йшли до узбережжя. Звідти ми евакуювали людей спочатку до Бердянська, а потім до Запорігії з волонтерськими конвоями або ділилися поїздками з іншими», — сказав мер.
Перший мер уточнив, що кількість маріупольців, які були примусово депортовані до Росії, наразі є лише оцінкою.
За словами Бойченка, «вони [росіяни] зараз публікують списки, але їм не можна довіряти. За нашими оцінками, в Маріуполі може бути від 20 000 до 30 тисяч жителів», — додає місцевий житель щодня.
«Важко сказати, чому вони це роблять. Але, наприклад, вчора мені зателефонував сусід по телефону, якого примусово депортовано. Він пішов, щоб отримати воду, і вони забрали його. Зараз він знаходиться в Новоазовську, (місті) окупованому Росією», - розповів він щоденній Правді.
Маріуполь, місто, розташоване на березі Азовського моря, перебуває в облозі російськими військами з початку вторгнення 24 лютого.
Понад 80 відсотків будівель міста були зруйновані бомбардуваннями, а мешканці, які там залишаються, за оцінками від 100 000 до 160 000, не мають води, газу, електроенергії чи предметів першої необхідності.
(З інформацією від EFE)
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