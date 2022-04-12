Загальні вибори в Парагваї відбудуться 30 квітня 2023 року

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Верховний суд виборчого правосуддя Парагваю (TSJE) скликав загальні та відомчі вибори в понеділок 30 квітня 2023року, коли він проголосує за президента, законодавців, губернаторів та інших органів влади.

Крім того, він ратифікував 18 грудня як дату одночасного праймеріз усіх сторін.

Під час церемонії, в якій брав участь президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес , глава TSJE Хайме Бестард підкреслив, що « відтепер правила гри чітко встановлені ».

«Встановлено виборчий графік, який повинен суворо і суворо дотримуватися», - додав чиновник.

Він стверджував, що абсолютна повага до правил, встановлених цим календарем, «є одним із запорук успіху будь-якого виборчого процесу».

Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)

«Ми знаємо випадки в деяких країнах, де були затримки графіків або був політичний тиск, який змусив певні обставини змінитися, і ці процеси перейшли безпосередньо до невдачі, тому це дуже важливо», - сказав він.

Графік TSJE оголосив після того, як минулої середи депутати схвалили законопроект про зміну початкової дати первинної, яка збігається цього року з фіналом Кубка світу.

Ініціатива, яка породила суперечки серед деяких секторів, Сенатом не була проаналізована. Збірна Парагваю не кваліфікувала Катар.

У квітні наступного року парагвайці оберуть загалом голоси, крім президента та віце-президента, 45 головних сенаторів та 30 альтернативних.

Тоді як у відомствах вони голосуватимуть за 80 депутатів та їх альтернатив, а також 17 губернаторів та 17 відомчих рад, серед інших.

Громадяни, які проживають в Аргентині, Бразилії, США та Іспанії, також братимуть участь у цих виборах.

Згідно з виборчим календарем, реєстрація виборців буде відкрита до 31 травня.

На вибори 2018 року, на яких був обраний нинішній правитель Маріо Абдо Бенітес, 4 260 816 парагваїв старше 18 років були покликані голосувати.

(З інформацією від EFE)

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