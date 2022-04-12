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Вівторок 12 Квітень 2022
Україна

Загальні вибори в Парагваї відбудуться 30 квітня 2023 року

Вищий суд виборчого правосуддя визначив дату обрання президента, законодавців, губернаторів та інших органів влади. Крім того, він ратифікував, що праймеріз відбудеться 18 грудня

Newsroom Infobae

12 Квітень 2022
Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar
Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Верховний суд виборчого правосуддя Парагваю (TSJE) скликав загальні та відомчі вибори в понеділок 30 квітня 2023року, коли він проголосує за президента, законодавців, губернаторів та інших органів влади.

Крім того, він ратифікував 18 грудня як дату одночасного праймеріз усіх сторін.

Під час церемонії, в якій брав участь президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес , глава TSJE Хайме Бестард підкреслив, що « відтепер правила гри чітко встановлені ».

«Встановлено виборчий графік, який повинен суворо і суворо дотримуватися», - додав чиновник.

Він стверджував, що абсолютна повага до правил, встановлених цим календарем, «є одним із запорук успіху будь-якого виборчого процесу».

Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)
Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)

«Ми знаємо випадки в деяких країнах, де були затримки графіків або був політичний тиск, який змусив певні обставини змінитися, і ці процеси перейшли безпосередньо до невдачі, тому це дуже важливо», - сказав він.

Графік TSJE оголосив після того, як минулої середи депутати схвалили законопроект про зміну початкової дати первинної, яка збігається цього року з фіналом Кубка світу.

Ініціатива, яка породила суперечки серед деяких секторів, Сенатом не була проаналізована. Збірна Парагваю не кваліфікувала Катар.

У квітні наступного року парагвайці оберуть загалом голоси, крім президента та віце-президента, 45 головних сенаторів та 30 альтернативних.

Тоді як у відомствах вони голосуватимуть за 80 депутатів та їх альтернатив, а також 17 губернаторів та 17 відомчих рад, серед інших.

Громадяни, які проживають в Аргентині, Бразилії, США та Іспанії, також братимуть участь у цих виборах.

Згідно з виборчим календарем, реєстрація виборців буде відкрита до 31 травня.

На вибори 2018 року, на яких був обраний нинішній правитель Маріо Абдо Бенітес, 4 260 816 парагваїв старше 18 років були покликані голосувати.

(З інформацією від EFE)

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