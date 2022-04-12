В ЄС попередили, що російський наступ на Донбас відкриває «нову фазу» у війні

FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

Загрозавеликого наступу на Донбас, регіон самопроголошених незалежних республік Донецької та Луганської, про які попередив президент України Володимир Зеленський, відкриває «нову фазу» у конфлікті, «у відкритому полі та зі ЗМІ», про що попередив Верховний представник Союзу з питань зовнішньої політики Європи (ЄС), Хосеп Боррелл.

З цим наступом «ми вступаємо в ще одну нову фазу війни (...) війнапозицій, за містом, у відкритому полі, зі ЗМІ», - сказав Боррелл під час зустрічі з журналістами в Мадриді про новий контекст, який може змусити переосмислити обороноздатність України.

У цьому ключі ЄС залишається готовим продовжувати надавати фінансову підтримку для фінансування озброєнь для України.

Підчас свого візиту до Києва Верховний представник оголосив, що ЄС планує виділити ще 500 млн євро з Європейського фонду миру, пропозиція все ще очікує схвалення в національних парламентах деяких держав-членів, що принесе допомогу великої якісної вартості до 1,5 млрд євро - перший раз, коли ЄС використовує кошти, щоб дати зброю країні, яка перебуває в стані війни.

Однак зусилля з військової допомоги Україні не лише здійснюються ЄС, але й значна частина цього випливає з внесків, які витратили окремі члени громадського клубу, а особливо ті, хто відчуває найбільше загрозу з боку Росії, деякі понад 300 мільйонів євро, а інші, третина їхніх військових бюджетні.

Боррелл у будь-якому випадку наполягав на тому, що двадцять сім не «керують війною», ні «заохочують її поширюватися», а «намагаються утримувати її, як у своєму просторовому вимірі», щоб запобігти розбризкуванню конфлікту на інші країни «та у вертикальному вимірі, щоб більш смертельна зброя не була використовується», - підкреслив високий представник.

На цих напрямках іспанський політик стверджував, що надання військової підтримки країні відповідає промові лідерів громад про те, що «Україна відстоює європейські цінності і веде війну, яка захищає нас». «Робити щось інше було б лицемірством», - сказав він.

Глава європейської дипломатії також підкреслив «великі дипломатичні зусилля», які двадцять сім доклали і продовжують робити щодо війни, і підкреслив, що Європейський Союз «піклується про те, як закінчується конфлікт».

Прикладом цієї дипломатичної волі став візит у понеділок федерального канцлера Австрії Карла Нехаммера до президента Росії Володимира Путіна, зустріч після якої австрієць був «песимістичним», оскільки побачив, що Путін «занурений у логіку війни», сказав він на прес-конференції в Москві після зустрічі.

У будь-якому випадку Боррелл вважає, що війна «завжди закінчиться переговорами», але пошкодував , що «поки що Путін не хоче її зупиняти».

(З інформацією від EFE)

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