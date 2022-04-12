Ділове життя дочок Путіна, які зараз санкціоновані

(Bloomberg) Протягом десятиліть життя двох дочок Володимира Путіна від першого шлюбу було загадкою. Тепер введені на них санкції та їхній завуальований бізнес зробили їх центром уваги.

Заходипроти Марії Воронцової та Катерини Тихонової, яких Путін публічно не визнає дочками, багато в чому символічні, оскільки незрозуміло, чи мають вони значні активи за межами Росії.

У2011 році Путін в інтерв'ю на державному телебаченні заявив, що його дочки ведуть «нормальне життя». «Вони не беруть участі в політиці чи бізнесі, слава Богу», - сказав він Першого каналу в той час. Це, здається, змінилося в наступні роки, оскільки обидві дочки займали посади в компаніях, перебуваючи в наукових колах.

Воронцова, 36 років, - ендокринолог. Вона є співвласником медичної компанії Nomeko, яка спеціалізується на високотехнологічній діагностиці та лікуванні.

Тихонова, 35 років, наймолодша дочка Путіна, була пов'язана з проектом 1,6 мільярда доларів з розробки наукового центру та стартап-інкубатора поблизу МГУ. Він також керував центром штучного інтелекту елітної школи та Національним фондом інтелектуального розвитку. Обидва управляються Фондом «Іннопрактика», в якому в якості опікунської ради є такі партнери Путіна, як виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сечін та голова Газпромбанку Андрій Акімов.

Колишнійчоловік Тихонової Кирило Шамалов заробив статки, інвестуючи в нафтохімічний гігант Sibur Holding, за допомогою кредиту від підконтрольного державою банку. Пізніше він продав акції після розлучення.

Путін, який строго захищає своє особисте життя, дуже мало публічно говорив про своїх дочок з колишньою дружиною Людмилою. Протягом більш ніж двох десятиліть він перебував при владі, Путін дав дуже мало інформації про те, де вони живуть, деякі їх інтелектуальні інтереси, такі як біологія та японська культура, і що вони розмовляють кількома мовами.

Дочкидали інтерв'ю ЗМІ, але не були ідентифіковані як дочки Путіна. Вони рідко з'являлися на камеру дорослими, хоча Тихонова була помічена участю в акробатичному конкурсі рок-н-ролу в Швейцарії в 2013 році.

Людмила, колишня стюардеса, поки що уникла санкцій, які торкнулися союзників її колишнього чоловіка, компаній, пов'язаних з ними та їхніми сім'ями.

Оригінальнапримітка:

Ділове життя дочок Путіна, які зараз стикаються з санкціями

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