Серхіо Фахардо пропонує призначити ad hoc реєстратора

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

Кандидат на пост президента Колумбії в коаліції Centro Esperanza Серхіо Фахардо розширив низку критичних зауважень реєстратора Олександра Веги, і натякнув, що підозра, яку викликає виборчий орган, небезпечна для національної безпеки.

Фахардо здається єдиним претендентом, який не користується відпусткою для відпочинку. Навпаки, він гастролює по Кавовій осі, щоб представити свій урядовий план першого туру, який відбудеться 29 травня. Провівши понеділок у місті Перейра (Рісаральда), Фахардо прибув цього вівторка в Манізалес.

Вранці 12 квітня кандидат відвідав прес-конференцію в готелі El Carretero, в столиці Кальдеа. Звідти він розпочав сильну критику керівництва Vega, який у понеділок ввечері прийняв перед новинними новинами RCN News про те, що голоси відновилися після перегляду форм та перерахування суми до одного мільйона .

За словами кандидата центру, виборці не були педагогічно пояснені тим, чим обумовлені порушення, що буде зроблено цього разу для того, щоб їх голоси були підраховані правильно і як зміниться склад присяжних.

В результаті виборці втратили довіру до РАГСу. Це може зіграти проти стабільності інституцій, оскільки Серхіо Фахардо вважає, що країна може бути на межі чергового соціального спалаху.

Зіткнувшись із цією ситуацією, Фахардо закликав до більшої присутності Місії спостереження за виборчими виборами (EOM) та міжнародної спільноти на наступних виборах. Він також закликав ЗМІ вимагати прозорості в процесі.

Потім математик пішов далі: він прийняв, що вважає гарною ідеєю призначити спеціального реєстратора на наступні вибори. Він сказав, що вибори не повинні вести «та сама людина, яка привела нас до цієї кризи, яку ми маємо; це викликає багато недовіри, і це відповідальність уряду за те, щоб вибори поважалися в Колумбії». У всякому разі, Фахардо усвідомлює, що з Вегою нічого не станеться.

Після цієї прес-конференції Фахардо пішов на обід з бізнесменами з Манізалеса і зустріч громадян. Наступної середи, 13 квітня, кандидат прибуде до Вірменії, столиці Квіндіо.

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