Відпучення Путіна в улюбленому виді спорту: після відсторонення у Федерації дзюдо один з її лідерів присвятив йому різку критику

Одна з найвидатніших особистостей Японії дзюдо жорстко розкритикувала вторгнення Росії в Україну президентом Володимиром Путіним, особистим другом японської дзюдоки, якого він назвав «боягузом» через суворість своїх дій.

Ясухіро Ямасіта, президент Федерації дзюдо всієї Японії, найбільшої в країні асоціації дзюдо, засудив російське вторгнення і долучився до критики світових особистостей проти російського президента.

«Президент Путін - дзюдока, і ці дії йдуть врозріз з духом і метою дзюдо», - сказала Ямашита.

Скарга тепер відставного олімпійця надійшла в понеділок, коли кількість загиблих цивільного населення становить щонайменше 1,842, цифра, яка неминуче зросте, оскільки досі немає чіткого кінця цієї війни.

Ямашита мала дружні стосунки з Путіним протягом багатьох років, оскільки вони поділяють пристрасть до дзюдо та ідеалів, які він представляє.

Однак через вторгнення в Україну Міжнародна федерація дзюдо минулого місяця призупинила Путіна своїм почесним президентом і послом. Ав лютому світ тхеквондо позбавив Путіна свого 9-го дан почесного чорного пояса, який зробив його великим майстром.

Відносини між японською дзюдокою і президентом Росії змусили їх ділитися в різних просторах і сценаріях, пов'язаних з дзюдо, вони навіть записали навчальне відео разом в 2008 році під назвою: «Давайте вивчимо дзюдо з Володимиром Путіним».

El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo por su invasión militar a Ucrania. REUTERS

«Як дзюдока, моя смуток і найглибші думки з народом України, а також з усіма любителями дзюдо по всьому світу», - додала Ямашита на особистому сайті.

Дзюдо - один з багатьох видів спорту, який грає Путін, який завжди підтримував публічний імідж сильної людини і спортивного лідера, який разом з хокеєм поділився верхівкою в перевагах російського президента.

У 2000 році лідер Кремля відвідав престижний інститут дзюдо Kodokan в Токіо, міжнародний штаб цього виду спорту, де отримав шостий дан «Кодокан дзюдо». У той час Путін сказав: «Коли я приходжу в Кодокан, у мене є відчуття миру так, ніби я вдома», - повідомляє японська газета Asahi Shimbun.

Він також описав принципи дзюдо, повагу до свого партнера чи опонента та самооборони, як поради щодо розвитку відносин між Росією та Японією в той час, коли обидві країни прагнули співпрацювати один з одним як дипломатичні партнери.

Путін вказав, що у нього хороші стосунки з Ямашитою, і навіть описав олімпія 1984 року як «дуже хорошу людину». З наступами Росії в Україні Ямашита не могла сказати те ж саме про свою колишню дзюдоку.

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