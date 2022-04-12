Куіріно Ордас прибув до посольства Мексики в Іспанії, незважаючи на образи PRI

КуіріноОрдас Коппель нарешті оселився в іспанському посольстві в Мексиці, після бурхливої подорожі, яка призвела до вигнання його колишньої партії , Інституційний революціонер ( PRI), для якого він був активним з 1985 року.

Слід нагадати, що колишнього губернатора Сіналоа запропонував сам президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO): акція, яка в мексиканській політика значиться як нагорода, відкликання або вид маргіналізації внутрішнього суспільного життя для колишніх державних службовців.

Однак це породило сильну суперечку в триколорській вечірці - і в союзі Va por México - за те, що він розглядає призначення як хід Андреса Мануеля до «демонтувати опозицію».

Зі свого боку, Ордаз Коппель завжди захищав, що його призначення не означало партійних інтересів, скоріше, сказав він, це відмінність для громадян Сіналоа та їх власної особи; не до того, як визнати і подякувати PRI за можливості, які він запропонував йому у своїй політичній кар'єрі.

Навіть Лопес Обрадор вийшов на захист Ордаса і закликав опозицію не приймати погано включення своїх членів у Федеральний уряд, оскільки, прокоментував він, це не означає відмови тись від ідеалів: «Він не збирається представляти партію, він не збирається відмовлятися від свого членства (...), ми не просимо його як умови, що він відмовиться від своїх свобод, це аморально».

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

Навіть з позицією посла Мексики в Іспанії та головного виконавчого директора, національний лідер PRI Алехандро Аліто Морено заявив, що лава не дозволяла запрошення Куіріно , тому, якщо він прийняв запрошення і був ратифікований, його вигнали б з партія.

Незважаючи на попередження, Сенат Республіки ратифікував колишню PRI більшістю голосів 73 за «за», 20 проти та 12 утримань, 8 березня.

Таким чином, Національна комісія, що здійснює партійне правосуддя PRI, затвердила більшістю голосів вигнання Ордаза Коппеля за звинуваченням у вчиненні «серйозних актів недисципліни» проти правил Національної політради.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

Таким чином, 11 квітня дипломатичний підрозділ підтвердив приїзд особи, довіреної зміцнити розірвані відносини Мексико-Іспанія щосам Лопес Обрадор тріснув своїми постійними нападами на європейську націю.

Це пов'язано з тим, що головний виконавчий директор не похитав руку за критику країни, яка значиться як його другий торговий партнер Європейського Союзу (ЄС), наприклад, закиди за завоювання 1521 року або за «корумповану» роботу енергетичних компаній на території ацтеків протягом попередніх шестирічних періодів .

Але жоден з них не створив стільки реву, як пропозиція AMLO «призупинити» двосторонній зв'язок,так що «вони не бачать нас як землю завоювання». Хоча, слід зазначити, це було роз'яснено незабаром після розуміння можливого розриву з Іспанією, зазначивши, що його пропозиція виникла через порушення, здійснені його компаніями в Мексиці.

«Що ми більше не думаємо, що Мексика буде розграбована безкарно. (...) Цене фобія або ксенофобія, це те, що ми повинні поважати один одного і те ж саме в політичному управлінні», - сказав він вранці 10лютого.

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