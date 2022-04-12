Блок захисту відкликає схему безпеки від корінного сенатора

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Обраний сенатор корінного округу корінного та соціального альтернативного руху (MAIS) Аїда Квілкеповідомила через свій акаунт у Twitter, що підрозділом національного захиступовідомила про демонтаж та зменшення заходів захисту.

Quilcue сказав, що такий демонтаж не гарантує диференціального підходу до його захисту , оскільки, за його словами, він знаходиться в «неминучому ризику» з більш ніж сотнею загроз проти нього.









Сенатор раніше критикував демонтаж її схеми, особливо у виборчі періоди, що поставило її у вразливе становище щодо намірів озброєних суб'єктів проти їх цілісності.

«У мене була занадто нестабільна схема в тому сенсі, що не тільки мені, але й багатьом соціальним лідерам, надається найстаріший танк з найгіршими механічними умовами. Тут я закликаю захистити свою безпеку і до багатьох людей, які перебувають у групі ризику, але, як це повинно бути, а не так, як вони реалізують це в той час», - сказав він у той час для W Radio.

Лідер, який обіймав посаду старшого радника Регіональної ради корінних народів Каука, Кріка та Національної організації корінних народів Колумбії Онік, підкреслив, що ескалація залякування призвела до відставки їх супроводу.

З2008 року загрози з боку злочинних угруповань були постійними, коли її чоловіка вбили і вона зареєструвала першу скаргу.

Крім того, він заявив, що за час виборів ситуація погіршилася. Останнє було 31 грудня минулого року в резервації корінних народів Паес, північна Каука, де двоє озброєних чоловіків увійшли на територію та залякали групу дітей, надаючи інформацію про Аїду Квілкуе, його сім'ю та інших керівників району.

«У нас немає інформації про злочинну групу або про те, ким вони були», - сказав він у той час.

Зіткнувшисьз періодичною ситуацією Аїди Квілке щодо невпевненості, члени його схеми безпеки пішли у відставку через зростаючі загрози проти неї: «1 січня один з них пішов у відставку, оскільки вони вважають ситуацію складною», - сказав він.





Тривожнийбаланс: вбивства соціальних лідерів на підйомі в Колумбії

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas EFE

Спеціальний слідчий підрозділ (УЕІ) прокуратури повідомляє, що до 2021 року вдалося уточнити щонайменше 68,35% вбивств соціальних лідерів, визнаних Організацією ООН ООН. Крім того, слідчий орган повідомив, що в 285 з 417 випадків загиблих соціальних лідерів до 2021 року були арешти, звинувачення, заклики до судового розгляду або засудження. Цепризводить до того, що прокуратура зазначила, що створила роз'яснення майже три чверті провадження. За словами директора Ернандо Торо директор Ернандо Торо, збільшення ефективності на 16 процентних пунктів порівняно з 52 відсотками у лютому 2020 року.

У звіті підкреслюється, що 284 інциденти відповідають вбивствам, 47 спробам вбивств та 21 випадок для примусового зникнення відновлених членів демобілізованих партизанів FARC. Щодо сімей колишніх учасників бойових дій, у звіті зафіксовано 56 випадків вбивства, 5 випадків замаху та 1 примусового зникнення.

УЄІ визначили 94,70% шкоди мирним жителям, відновленим особам та їх нім сім'ям, членам збройних сил, посадовим особам та соціальним лідерам. Все це завдяки стратегії, реалізованої спільно в районах Путумайо, Бахокаука, Норте-де-Сантандер, Антіокія, Уїла, Казанаре, Мета, Тумако, Ріосуціо, Какета та Південний Болівар.

Комюніке називає злочинні структури, які найбільше відповідають за агресії та насильство, породжені проти захисників прав, лідерів, переформованих осіб та їх сімей. Серед груп, які попереджають розслідування, є дисиденти FARC, клану Перської затоки, ELN та інших кримінальних структур, які судили 25 своїх членів у попередньому році. Звіт, сформований Управлінням прокурора, надав докази, які дозволили скласти загалом 46 засуджень особам, відповідальним за вчинені злочини.

«Ці досягнення можливі завдяки артикульованій роботі всередині суб'єкта господарювання, а також реалізації 13 дослідницьких проектів Путумайо, Антіокії, Бахокауки та на південь від Кордови, Норте-де-Каука, Норте-де-Сантандер, Уїла, Мета, Казанаре, Ріосуціо (Чоко), Араука, Какета, Південний Болівар та Тумако (Наріньо)», - сказав директор UEI Ернандо Торо Парра.





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