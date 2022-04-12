Profeco: яка середня ціна бензину в Мексиці

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Федеральна канцелярія споживачів (Порфеко), в рамках своєї роботи з захисту людей, випустила середні ціни на паливо в Мексиці, щоб жоден заклад чи постачальник не скористався витратами.

Згідно з повідомленням, опублікованим офіційним рахунком Федерального уряду, звичайний бензин повинен коштувати 21,62 песо за літр; премія була оновлена до 23,51 песо за літр; тоді як дизель становив 22,90 песо за літр.

Крім того, Profeco оголосив, що зі скороченням до 7 квітня мексиканська нафтова суміш була оцінена в $93,43 за барель.

Для того, щоб дізнатися більше про ціни та заправки, які найбільше підходять для наповнення резервуара, в цьому ж агентстві є платформа під назвою «Хто є хто за ціною бензину», яка, як випливає з назви, працює, щоб знати витрати на паливо в країні .

(Foto: Twitter)

«Цей сайт створений для надання актуальної інформації про АЗС, які продають бензин і дизель за найвищими і найнижчими цінами в Мексиці. Класифікація побудована на основі цін, які повідомляються Комісії з регулювання енергетики (CRE) власниками дозволів на бензин і дизельне паливо», - йдеться на сайті.

Він має чотири розділи, кожен з яких має різну місію, щоб споживач міг отримати доступ до конкретних даних, а саме:

- Хто є хто в ціні бензину

- Перевірочні дії для АЗС і дизельних станцій технічного обслуговування

- Хто є хто в ціні на газ

- Річний звіт про союзників енергетики та споживачів

З цього приводу під час ранкової прес-конференції під керівництвом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) з Національного палацу глава Profeco Рікардо Шеффілд Паділла запевнив, що існує стабільність цін на бензин, хоча останніми тижнями вони змінилися.

«В країні існує стабільність цін на паливо. Цечітке відображення того, що політика, яку доручає Президент, є адекватною політикою, яка безпосередньо приносить користь кишеням мексиканських сімей, і приносить їм користь безпосередньо, оскільки транспорт впливає на ціну всього в країні», - сказав чиновник.

Ricardo Sheffield explicó los precios de la gasolina en la "mañanera" (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Він також нагадав, що федеральне агентство розбралося в цілому 196 скарг через 150 візитів або перевірок через додаток «Litre x Litre». Він сказав, що результати були в тому, що всі скарги були перевірені, в той час як сім з них представляли незначні проблеми.

Пізніше він оголосив, що протягом минулого тижня в Мехіко було виявлено, що найдорожчий бензин преміум-класу коштував 25,99 песо. Це була станція Petroleos Mexicanos (Pemex), встановлена в мерії Альваро Обрегон.

Він також пояснив, що ціни на звичайний бензин знизилися порівняно з попереднім тижнем, коли це було близько 23,51 песо, майже на два песо більше порівняно з новим показником, представленим 11 квітня.

Нарешті, Рікардо Шеффілд оголосив, що компаніями з найвищим прибутком були Arco, Redco і Chevron, які розмістили найвищі ціни. Зі свого боку, Repsol, G500 та Orsan отримали найнижчий прибуток на цьому ринку.

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