в'язні у в'язниці Комбіта, Бояка, повідомляють про порушення доставки їжі

За останні кілька годин нову скаргу оприлюднили особи, які залишаються позбавленими волі у в'язниці Комбіта, розташованій у департаменті Бояка. У заяві ув'язнені зазначають, що вони стають жертвами несправедливості, і це те, що їжа дня дається в невідповідний час.

У публічній скарзі вони вказали, що сніданок для ув'язнених дається о 4:00 вдень, а обід о 7:00 вечора та вечеря опівночі.

ОлександрЧема - ув'язнений, який публічно оприлюднив скаргу. Якцитує газета El Colombiano, ув'язнений звернувся до наглядових установ, щоб повідомити «серйозну ситуацію, яка сталася у в'язниці Комбіта Бояка... о 2:00 вдень 11 квітнякомпанія не поставила ні сніданок, ні обід приватне населення свободи».

Слід зазначити, що консорціумом, відповідальним за постачання продовольства тюремному населенню, є Nutrispec, представником якого є Ернан Астуділло. в'язень, який взяв речника інших ув'язнених, заявив, що компанія вже була засуджена до відділу тюремних служб (УШПЕК), Офісу прокуратури та Офісу омбудсмана, саме тому вони чекали результатів.

ув'язнений додав, що проблема була викликана, оскільки «ув'язнені, які працюють на ранчо ,не отримали своїх бонусів з грудня », і тому, що компанія також не гарантує інгредієнтів для приготування страв.

У діалозі з Blu Radio чоловік, який очолює таблицю прав людини, зазначив, що проблема виникає у в'язниці Комбіта, оскільки компанія, відповідальна за постачання їжі ув'язненим, не виконує свій контракт, і додав, що через свої претензії вони можуть зіткнутися з проблемами.

Незважаючи на те, що скарги ув'язнених були подані постійними перед директивами тюремного центру, Чема вирішила зробити ситуацію відомою ЗМІ, оскільки вона вказала, що їх попередили більше не скаржитися. «Ми хочемо оприлюднити скаргу, що те, що відбувається, - це відповідальність керівництва та капітана Пардо Фандіньо », - сказав він на станції.

Важливо також зазначити, що, за даними INPEC, в'язниця Комбіта має ємність для 2664 ув'язнених, але в січні цього року населення досягло 3 901 особи, тобто переповненості 46,4%.

За словами ув'язненого, у понеділок, 11 квітня, зважаючи на посилення дискомфорту з боку ув'язнених, оскільки о 2:00 дня вони все ще не снідали, у них відбулася зустріч з директорами в'язниці та командиром спостереження капітан Пардо Фанденьо попередив їх, що якщо вони продовжували протестувати і не залишалися в своїх камерах, вони викликали б поліцію і групи реагування Inpec.

Однак регіональна газета El Diario додала, що в скарзі Олександр Чема також детально розповідає, що ув'язнені, які працюють на «ранчо», де готують їжу, страйкують з грудня через несплату, що є бонусом, який вони отримують. Таким же чином він зазначив, що це тому, що сам Успек не видавав ресурси компанії для оплати продовольства персоналу, позбавленому волі.

«Усі ці ситуації демонструють серйозну ситуацію з корупцією з контрактами, складеними Успеком», - наполягав Чема, на думку регіональних ЗМІ, відповідальні органи вжити заходів щодо того, що завдає шкоди здоров'ю тюремного населення Комбіти.

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