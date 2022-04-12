Патрісіо Пароді: Її сестра включає Флавію Лаос, а не Лучіану Фустер на її груповому фото

Минулої суботи сестра Патрісіо Пароді, Махо Пароді, відсвяткувала дитячийдуш вашого малюка Айтана з родиною та близькими друзями. ФлавіяЛаос була присутня в якості гостя, як і ЛучіанаФустер, нинішня партнер реаліті-хлопчика. Однак член Esto es Guerra була помітна своєю відсутністю на фотографіях, які її невістка завантажила в свою соціальну мереж.

Через акаунт в Instagram близнюків сестра Пароді «Пато» розмістила основні моменти події, де її бачать, як вона позує поруч із прикрасою, розбиваючи торт і відкриваючи пару подарунків. Він також завантажив відео резюме всього, що сталося того дня, але одна деталь привернула увагу користувачів.

Лучіана Фустер не з'являється в цій публікації, хоча вона завантажила фотографії та відео у свої мережі, щоб довести, що вона відвідувала дитячу душу своєї тепер невістки. Слідзазначити, що він також не з'явився на груповому фото, де Маджо сказав, що позував «з людьми, яких я дуже люблю».

Саме в цьому знімку, хто з'являється, є Флавія Лаос, колишній партнер реаліті-хлопчика. Згадаймо, що, незважаючи на розлуку, блондинка інфлюенсер продовжує мати добрі стосунки з сестрами Пароді і навіть була спіймана, обіймаючи колишню свекруху, коли Лучіана вже була романтично пов'язана з воїном.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

Однак через кілька годин і після дощу критики з боку шанувальників Лучіани Махо Пароді навіть опублікував зображення, яке позує з хлопчиками реальності. Інфлюенсердав зрозуміти, що хоче завантажити ці фотографії раніше, але не могла через велику кількість зображень, які вона мала. «Я хотів би поділитися ними всіма, але вони нескінченні», - написав він.

З огляду на це, шанувальники пари подякували Маджо за уточнення, що він не має поганих стосунків зі своєю невісткою. Однак інші користувачі мережі стверджували, що цей пост був зроблений з «зобов'язанням», оскільки Лучіана могла постраждати, не побачивши себе на жодній фотографії.

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

ЧИБАЧИЛИ ОБЛИЧЧЯ ОДИН ОДНОГО ЛУЧІАНА ФЮСТЕР І ФЛАВІЯ ЛАОС?

Обидва збіглися в дитячому душі Махо Пароді, сестри Патрісіо Пароді. Однак жоден з них не був помічений поруч через напружені стосунки, які вони мали, оскільки член Esto es Guerra розпочав романтичні стосунки з хлопчиком реальності, колишній якого повинен був бути її другом.

Здається, все свідчить про те, що Лучіана приїхала на подію після того, як блондинка впливові вирішила піти на пенсію. Про це було б свідчено в історіях Instagram, які обидва завантажили того дня. Іпісля того, як Флавія оголосила, що йде, Лучіана почала завантажувати зображення з Патрісіо, насолоджуючись святкуванням.

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

ЧОМУПАТРІЦІО ПАРОДІ І ЛУЧІАНА ФЮСТЕР НІКОЛИ НЕ ЗРОБИЛИ СВОЮ РОМАНТИКУ ОФІЦІЙНОЮ?

Незважаючи на ampay, що вони знялися в поцілунках у квартирі в Паракасі, моделі не хотіли публічно сказати, що вони пара. Це не було перешкодою для того, щоб їх не бачили в соціальних мережах досить ласкавим. Алечому вони не роблять свої стосунки офіційними?

В інтерв'ю Estás en Todas капітан Воїнів зазначив, що він не зробив своїх стосунків з Лучіаною Фустер офіційними, оскільки не відчуває зобов'язання викривати своє сентиментальне життя своїм послідовникам, незважаючи на те, що його вважають медійною фігурою.

«Мені не потрібно виходити на вулицю і говорити щось, що інший хоче, щоб я сказав, а не тоді, коли він хоче, чи як, чи де. Ті, хто керує цими стосунками, - це Лучіана і я. Якщо ми вирішимо утримати це, тому що не хочемо виставляти його набагато за рамки того, що ми хочемо, його потрібно поважати, період. Ми громадські діячі і показуємо, що хочемо показати», - сказав він.

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