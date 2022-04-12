На 61-й річниці Щасливої Лори, огляд року він був коронований чемпіоном світу з боксу

«Це можливість на все життя» Мігель «Щасливий» Лора сказала Ель Тіемпо 9 серпня 1985 року у захоплюючому попередньому поєдинку, який освятив його як чемпіон світу в легкій вазі Світової ради з боксу -WBC- проти мексиканця Даніеля Сарагоси. Він не був фаворитом, хіба що в рідній Монтерії, про яку в ті часи багато згадували завдяки 24-річному пугілісту того часу.

Цього квітня 12 квітня боксеру виповнюється 61 рік, і який кращий спосіб відсвяткувати своє народження, ніж викликаючи один з найважливіших моментів у колумбійській спортивній історії, який стався в той час, коли до цього часу він не мав підстав святкувати в цій галузі; насправді найближче до спроби перемоги було саме в чотирикутник від імені Бернардо Карабалло 4 липня 1967 року, коли вдруге він зіграв титул в легкій вазі проти японця Масайко Харада.

Однак через роки після бою, яку сама Картахена вважала «однією з найогидніших пограбувань в історії спорту», Колумбія увійде на кільцевий олімп завдяки титулу Антоніо Сервантеса «Kid Pambelé», Родріго Роккі Вальдес та братів Рікардо та Пруденсіо Кардона.

З цим фоном Лора приїхала до Майамі із завидною рекордом: до цього дня він відіграв 22 поєдинки, усі виграли і 12 з них через нокаут; але тим не менш і що він не був фаворитом у чемпіонаті, починаючи з того, що мексиканець був чемпіоном, а за кілька днів до матчу він сам заявив, що колумбієць «чогось не вистачає», і це правда: Лора була лише 1,63, що є недоліком порівняно з 1,67 для Центральної Америки.

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Він був місцевим у Сполучених Штатах, але Сарагоса не оцінив, що бої були прожиті до першого дзвону; оскільки, хоча обидва були лівшами, навчання, яке народився Монтерією, був настільки інтенсивним, що він програв одностайним рішенням.

Після цього тріумфу над Даніелем Сарагосою Лора пожвавила свої тріумфальні записи музикою американського Голдфінча, кабали, яку вона не відпустила до того дня, коли вона втратила своє правління, через три роки.

Чибула боротьба легкою? Ні, прогнози були переможцем мексиканця, але врівноваженість Колумбії була вищою, і він двічі відправив свого суперника на полотно між четвертим і п'ятим раундом. Чутки про нокаут були сильними як на колізеї в Маямі, так і в Колумбії, але Сарагоса встала до останнього раунду.

Карти, дані суддями Тоні Гастеллано, Мігель Донат і Лу Філіпо набрали 116-109, 118-107 і 115—110 відповідно, подарувавши тріумф монтеріанку, який зробив цілу країну «щасливою».

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Пізніше Мігель Лора сім разів захищав цей титул, тим самим продовживши свою легенду: Вільфредо Васкес, Енріке Санчес, Альберто Девіла, Антоніо Авелар, Рей Мінус, Лусіо «Субмашина» Лопес та Альберто Давіла не могли боротися з колумбійцями, який у цих останніх двох поєдинках супроводжував акордеон та Значним голосом Хорхе Оньате, дружба, яка почалася в 1986 році.

Перебування монтеріана на вершині CMB тривало до 1988 року, коли мексиканець Рауль Джібаро Лопес вихопив у нього титул в готелі Hilton в Лас-Вегасі, штат Невада. Тамостанній переміг одностайним рішенням. Хиткий захист Колумбії було недостатньо, щоб протистояти штампуванню свого суперника. Він виграв титул мексиканця і програв його комусь із цієї країни, ще один факт, який додає до збірника даних, що належать колумбійській легенді боксу.

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