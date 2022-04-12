Олланта Гумала та Надін Ередіа: усне судовий розгляд проти обох продовжиться в понеділок, 18 квітня

Усне слухання проти колишнього президента Олланти Гумали, його дружиниНадін Ередіата інших, щодо злочину відмивання грошейпродовжиться цього понеділка, 18 квітня,на Третій колегіальний кримінальний суд Вищого суду спеціалізованого кримінального правосуддя (CSN) усправі Лава Джато .

На слуханні в понеділок на чолі з президентом Колегіальної ради Найко Коронадо була зроблена презентація Генеральної прокуратури, яка вимагала нікчемності передачі трьох будівель колишнього президента на користь його наймолодшої доньки Ілларі Хумала Ередія.

18КВІТНЯ СЛУХАННЯ

Найко Коронадо вказав, що слухання 18 квітня розпочнеться з пропозиції нових доказів прохання про нікчемність передачі трьох властивостей колишнього президента на користь його дочки.

Він також повідомив, що у вівторок 19 сесія розпочнеться із заяв свідків, запропонованих прокуратурою; серед них колишні конгресмени Хосе Вега та Альваро Гутьєррес; а також колишні президенти Алехандро Толедо та Педро Пабло Кучинкі; серед інших.

ДОСЛІДЖЕНО

Всього в цьому процесі відмивання грошей досліджено дев'ять осіб, що відбувається в рамках справи Lava Jato.

Окрім Хумали та Ередії, суд зобов'язав присутність на судовому засіданні Ілана Ередії Аларкон, Росіо дель Кармен Кальдерон Вінатеа, Антонія Аларкон Кубаса та Маріо Торрес Аліага.

Так само Мартін Белаунде Лоссіо, Марібель Амеліта Вела Аревало, Еладіо Мего Гевара, Карлос Габріель Аренас Гомес Санчес та Сантьяго Гастаньядуї.

Також включені компанія Todo Graph SAC та Перуанська націоналістична партія.

ВОНИПРОСЯТЬ 10 РОКІВ В'ЯЗНИЦІ

Слід зазначити, що суддя Герман Хуарес просить 10 років ув'язнення колишнього президента Олланти Хумали та колишньої першої леді Надін Ередіа , звичайно незаконнефінансування в президентській кампанії 2006 року.

Подружжя звинувачують у злочині відмивання грошей у трьох розділах: президентська виборча кампанія 2006 року, виборча кампанія 2011 року та приховування грошей від незаконних джерел.

У першому випадку, вважається, що Хумала зв'язався з тодішнім президентом Венесуели Уго Чавесом через Вільяма Чавеса Алькантари. Причиноюбуло його підтримка з фінансуванням Націоналістичної партії, створеної в жовтні 2005 року і заснована «Оллантою Хумала, його братом Алексісом; Надін Ередіа та його батьком».

Згідно з звинуваченням, «ці гроші вийшли з державної скарбниці Венесуели. Цігроші є незаконним походженням».

Хумала та Ередія домовилися б з Народним політичним підрозділом 89, що Ілан Ередія повинен відповідати за економічне управління цим альянсом. Так «вони отримали $92 тис. Доларів, але витрати на кампанію склали $6 млн».

«Незаконні гроші були вставлені на витрати на кампанію в кампанії 2006 року. Ці незаконні гроші були відмиті, і те, що залишилося, було використано для придбання товару. (...) Надін Ередія купила будинок, банківські продукти, транспортні засоби та реєстрацію компанії Todo Graph», - заявив у лютому прокурор Аточе Герман Хуарес.

Прокурор звинуватив Хумалу в самовільному перетворенні та здачі грошей в Перу через компанію Kaysamak, з довіреними довіреними довіреннями. Щоб підтримати ці звинувачення, Хуарес розповів свідчення, що вони доведуть в'їзд грошей з Венесуели на кампанію 2006 року. Крім того, в якості свідків виступають колишні президенти Педро Пабло Кучинський і Алехандро Толедо.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ