Новак Джокович знову з'явився на Masters 1000 в Монте-Карло і програв у дебюті вперше за чотири роки

*Поразка Новака Джоковича

Незважаючи на те, що математика все ще посміхається йому і дозволяє залишатися номером 1 у світі, незважаючи на погану діяльність, Новак Джокович стикається з одним з найскладніших стартів професійної кар'єри. Після скандалу на Australian Open сербський провів більше двох місяців без гри і знову з'явився на Masters 1000 в Монте-Карло з поразкою: він потрапив у свій перший матч турніру через чотири роки .

Іспанець Алехандро Давидович Фокіна виграв 6-3, 6-7 (5) і 6-1 після майже трьох годин дії в цьому матчі, що відповідає другому туру важливого турніру з цегляного пилу. Останній раз Ноле зазнав поразки у своєму першому матчі турніру, був у квітні 2018 року, коли він програв словакії Мартіну Клізану у другій фазі ATP 500 Барселони (2-6, 6-1 та 3-6).

Незалежно від великого скандалу, який його поява в Австралії означала спробувати зіграти перший Великий шолом сезону, Джокович пропустив кілька презентацій внаслідок відмови від отримання вакцини проти коронавірусу і мав лише одну офіційну появу у 2022 році: він досяг чвертьфіналу ATP 500 в Дубайв кінці лютого і впав проти чечо Джирі Веселій.

Так чи інакше, і незважаючи на те, що він відмовився від світу №1 в руки російського Данила Медведєва за два тижні, Nole приземлився в цьому Masters 1000 як ракетка номер 1 в рейтингу, незважаючи на те, що не грає, як цифри підкріплені його. Слід зазначити, що з того квітня 2018 року найгіршими результатами стали три поразки у своїх других матчах на Masters 1000 у Мадриді (2018), Індійському Уеллсі (2018) та Монте-Карло (2021). Потім він завжди виходив за межі другого матчу в кожному турнірі, який він грав.

Завдяки тому, що протягом декількох років знаходиться на вершині рейтингу, Джокович часто починає свою участь у другому турі турнірів і в Монте-Карло не став винятком. Іспанець, 22 роки і 46 з планети, прем'єра відбулася з перемогою над американцем Маркосом Гіроном (7-5 і 6-3).

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