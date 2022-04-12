Nokia оголосила, що виходить з російського ринку через вторгнення в Україну

Logo de Nokia, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Фінськателекомунікаційна компанія Nokia оголосила у вівторок, що виходить з російського ринку через війну з Україною та санкції, введені Європейським Союзом (ЄС).

Nokia, яка останніми тижнями вже призупинила поставки мобільного мережевого обладнання в Росію, заявила в заяві, що припинила розвиток нових підприємств і переміщує свою науково-дослідну та дослідницьку (R & D) діяльність за межі країни.

«Тепер ми можемо оголосити, що ми виходимо з російського ринку. Під час цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека і добробут наших співробітників», - повідомили в компанії.

Однак Nokia продовжить надавати необхідну підтримку для підтримки існуючих мереж «з дотриманням діючих санкцій», з метою забезпечення потоку інформації та доступу до Інтернету, що забезпечує зовнішні перспективи російському народу.

«Це найвідповідальніший курс дій, який Nokia повинна вжити, коли ми виходимо з російського ринку», - заявили в компанії.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo y el teletipo de Nokia se muestran en una pantalla en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, 21 de mayo de 2018. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo REUTERS

За даними Nokia, її оборот в Росії становив менше 2% від 22,202 млн євро (24,132 млн доларів) загального обсягу продажів у 2021 році, тому впевнений, що це рішення не вплине на його фінансові прогнози на поточний рік.

Однак він оголосив, що доведеться забезпечити витрати на його від'їзд з Росії близько 100 мільйонів євро ($108 млн) на рахунках за перший квартал, хоча зазначив, що це ніяк не вплине на його порівнянних результатах (без урахування надзвичайних статей).

Анонс Nokia приходить через день після того, як її головний європейський конкурент, шведська компанія Ericsson, також оприлюднила безстрокове призупинення свого бізнесу в Росії з тих же причин.

(З інформацією від EFE)

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