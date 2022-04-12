Морелос: Феміцид Лори Янет був би результатом можливої помсти проти її батька

Уминулому році 11 квітня прокурор Морелоса. Уріель Кармона Гандараоголосив, що основна лінія розслідування феміциду 19-річної жінки Лори Янт «N»- це можлива помста батькові дівчини; однак він підкреслив, що жодна інша лініязапитів не виключена.

Це, після її зустрічі з мером Tetecala Росбеліною Бенітез Белло, яка була погоджена чиновником вимагати оперативного вирішення справи Лори, про яку повідомили про зникнення 8 квітня і знайшли мертвою через три дні без життя.

Слід зазначити, що за офіційною інформацією, тіло Янета було кинуто в чорній робочій кімнаті, розташованій на дорозі Альпуєка-Грутас, на висоті колонії Ла Тома, і демонструвало ознаки тортур, а також побої.

Після повідомлення про її смерть сім'я, друзі та феміністичні колективи зібралися в Tetecala, щоб вимагати справедливості.

Згідно з неофіційною інформацією, Лаура Янет народилася в Техасі, США; однак, як заявили її родичі, молода жінка приїхала п'ять місяців тому до муніципалітету Морелос, щоб піклуватися про свого батька, який страждає від візуальної проблеми. Зникнення Янета сталося після того, як він пішов на роботу, його сім'я повідомила, що після цього він більше не відповідав на свій мобільний телефон.

У мережах було оголошено, що останній раз, коли його бачили, було близько 16:30 годин, залишаючи свою роботу, розташовану в Актопан.

Розчленоване тіло 22-річного Евеліна Афюне Раміреса було розташоване в суботу вдень, 26 березня. Він знаходився всередині покинутих чорних мішків на власності в місті Санта-Інес в Куаутла, Морелос.

За офіційною інформацією, молода жінка зникла після відвідування співбесіди. Евелін нещодавно закінчив університет і 24 березня пішов з дому, щоб шукати роботу, але більше не повернулася, тому її родичі повідомили про свою справу в Генеральну прокуратуру Морелоса.

Слід зазначити, що в перші дні квітня жителі міста Санта-Інес в муніципалітеті Куаутла розповсюджували відео, наякому зображена передбачувана особа, відповідальна за феміцид, що рухає тіло у маленького диявола.

Розслідування справи зосереджені на можливій мережі торгівлі людьми, яка діятиме, обманюючи своїх жертв співбесідами на роботі.

(foto: Captura de pantalla)

Поки цього року у штаті Морелос був сплеск у випадку феміцидів. Згідно з повідомленнями ЗМІ та подальших дій, станом на 1 квітня було зафіксовано 19 жорстоких смертей, віднесених владою як феміциди.

Слід зазначити, що протягом січня повідомлялося про п'ять випадків, чотири лютого, в березні ще дев'ять, а поки в квітні є ще два випадки: Евелін і Лора Янет.

Муніципалітети, де було найбільшу кількість таких злочинів, є: Куернавака, Амакузак, Тепальсінго, Куатла, Екапіктла, Темікско, Тлалтісапан, Еміліано Сапата, Джіутепек, Ксочітепек та Юатепек.

Держава , якою керував колишній футболіст Куаутемок Бланко Браво, була сценою маршів, які вимагали справедливості в останні місяці.

Слід зазначити, що з 5 квітня Незалежна комісія з прав людини Морелос (IACHM), неурядова організація, яка досягла успіху в реалізації гендерного оповіщення про насильство у восьми муніципалітетах суб'єкта господарювання в 2015 році, вимагала термінової зустрічі з посадовими особами федерального Міністерство внутрішніх справ перегляне цей механізм, оскільки феміциди знаходяться на підйомі в державі.

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