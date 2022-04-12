Міграції: хаос та претензії на початку паспортного догляду

Хаос і заворушення на старті догляду в Міграційній службі | ВІДЕО: РПП ТВ

Увага почалася в штаб-квартирі Національного нагляду за міграцією в Бренья, але хаос негайно зайняв місце після того, як десятки людей стверджували, що ті, чиї поїздки не проходять протягом 48 годин, відкидаються. Поліція повинна була втрутитися, щоб навести порядок, але скарги і протести на цьому не припиняються.

Згідно з інформацією América TV, є сотні людей, які стоять в черзі з минулої ночі, але коли вони вступають для обробки проїзного документа, їм кажуть, що вони повинні повернутися завтра, середу або о 17 :00 сьогодні, щоб про них піклуватися, але багато хто вимагає уваги, оскільки бояться пропустити свої рейси, як це сталося вчора в аеропорту Хорхе Чавеса, де десятки мандрівників пропустили свої рейси, оскільки вони не мали паспортів вчасно.

На місці кілька людей також повідомили, що ряди продаються сім'ям, і це ускладнює ситуацію тим, кому дійсно потрібен паспорт.

Сьогодні Migraciones відвідають заплановані зустрічі, люди, яким потрібно обробити екстрений паспорт, та ті, хто подорожує протягом наступних 48 годин. Інші, хто не має призначення або без терміновості, не зможуть увійти до Міграційного штабу.

«Вони повідомили мені, що можуть бути присутніми сьогодні, тому що вчора сказали мені, що я насичена. Я підійшов до дверей, і вони сказали мені, що пільгових не буде», - сказав один професор.

Вчора, незважаючи на відновлення уваги в аеропорту Хорхе Чавеса, після прибуття партії екстрених паспортів багато громадян та цілі сім'ї, які мали рейси на борт, не змогли подорожувати та затримувалися в отриманні необхідного документа для переїзду.

Поки що єдиною авіакомпанією, яка висловилася, була Latam, компанія, яка повідомила, що не стягуватиме жодних штрафів своїм клієнтам через цю проблему.

Національнийнаглядовий за міграцією вказував, що «слідуючи попиту на паспорти, що виникають з наближенням довгої відпустки, нинішній адміністрації вдалося отримати аванс доставки проїзного документа договірним постачальником цього року, який буде надісланий сьогодні до нашого різні штаб-квартири».

«Так само до липня 2022 року ми отримаємо загалом 700 000 паспортів для покриття попиту громадян цього року», - підкреслюють вони.

«Національний наглядовий за міграцією вибачається перед громадянами за інциденти, що сталися в міжнародному аеропорту Хорхе Чавеса та в штаб-квартирі, і гарантує, що правильний догляд за громадянами буде здійснюватися без великих проблем», - кажуть вони.

ВІДСУТНІСТЬПАСПОРТІВ

З січня цього року було попереджено, що Migraciones не можуть вчасно виконати доставку паспортів, навіть із запланованими призначеннями на півроку запізненням, тому для доступу до цього документа негайно необхідно було пред'явити проїзний квиток і таким чином обробити екстрений документ в тому ж аеропорту, але Вчора це теж не вдалося.

За словами глави міграційної служби Хорхе Фернандеса, збій в системі був пов'язаний з віком системи, придбаної в 2014 році, і вони просять МЕФ про інвестиційний проект, щоб придбати нову систему.

Незважаючи на це, Фернандес запевнив, що 700 000 нещодавно придбаних паспортів надійдуть партіями до липня цього року.

Генеральний директор Комакс-Перу Джессіка Луна, що сталося вчора в аеропорту та Міграційному центрі, відповідає на призначення чиновників, які не мають досвіду та нестабільності на посадах, оскільки в останні місяці у нас було три наглядачі, не рахуючи чотирьох міністрів внутрішніх справ.

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