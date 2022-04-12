Штаб-квартира міграції Breña обслуговуватиме мандрівників регулярними рейсами лише протягом 48 годин

Величезні черги, розлади та скарги - це те, що можна побачити з ранніх годин у центральному офісі міграції, де хочуть десятки людей обробити цей документ, щоб виїхати з країни без проблем, але багато хто цього не в змозі зробити.

Згідно з ранковим шоу Latina, деякі користувачі спали на передній частині цієї штаб-квартири, в районі Бренья, щоб досягти квоти та мати можливість керувати паспортами. Спочатку можна було помітити, що були допущені дорослі і вагітні жінки. Однак багато хто почав скаржитися, оскільки вони прибули з 1 ранку і заважали їм увійти.

Після скарг і перед телевізійними камерами імміграційний працівник пояснив, що багато людей не в'їжджають, оскільки їх рейс не був запланований протягом 48 годин. «Процедури - це процедури, вони за 48 годин до і 24 години до цього. Ми служимо їм безперервно», - сказав він.

Через великий приплив людей та щоб уникнути порушень, персонал Національної поліції Перу (PNP) прибув, щоб навести порядок і, таким чином, краще організувати громадян, особливо пам'ятаючи, що ми все ще перебуваємо в пандемії, і протоколи повинні підтримуватися.

На зображеннях, розповсюджених, ви можете побачити великі черги людей, які знаходяться на Авеніда-Іспанія, на Хірон Хуараз та авеню Арекіпа. Багато з них не розглядаються, оскільки їх рейси не заплановані протягом 48 або 24 годин. Крімтого, невідомо, скільки паспортів буде доставлено цього вівторка.

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

ЗБІЙСИСТЕМИ, СКАРГИ ТА НАТОВПИ

Картина не сильно змінилася, оскільки, як ви пам'ятаєте, минулого понеділка було багато людей, які скаржилися, що вони не можуть отримати свої паспорти в Хорхе Аеропорт Чавес за проблему міграційної системи, яка не «потягнула» особисті дані користувачів, яким довелося подорожувати і таким чином управляти цим документом.

Зісвого боку, керівник міграціїХосе Фернандо Мартінесзазначив, що ця проблема вплинула на систему, сформувавши колапс за лічені секунди. Однак він сказав, що ця ситуація покращиться протягом дня, регулюючи його систему.

«Те, що сталося, це те, що через перевантаження, викликане тривалим святом, система не ідентифікує паспортні книги; однак це повинно регулюватися протягом годин», - сказав він.

Однак люди не зазнали проявити свою досаду і дискомфорт з приводу цієї справи і затягувати з документацією.

«Проблема виникає з вчорашнього дня, тому що ми були там з вчорашнього ранку, більше 12 годин, чекаючи, коли вони відвідають нас, і лише о 9 вночі вони взяли наші відбитки пальців та фотографії. Потім сказали нам повернутися через 4 години, ми повернулися і паспорт не був готовий», - сказав один із постраждалих пасажирів.

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

РУХЦИТУВАТИ МІНІСТРА ШАВАРРІ ПІСЛЯ КОЛАПСУ В МІГРАЦІЇ

Міністрвнутрішніх справ Альфонсо Чаваррібуде викликаний за допомогою клопотання, поданого партією «Народна дія», щоб пояснити зпитання про міграцію після затримки видачі паспортів.

«Запросити міністра внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі взяти участь у Конгресі Республіки та врахувати національне представництво щодо рішень, що реалізуються в міграційному секторі, подолати проблему видачі та доставки пасажирських паспортів , а також поясніть нам, тому що вона виникла з цієї проблеми», - йдеться в документі, розповсюджуваному в соціальних мережах.

Вартозгадати, що, проконсультувавшись з цієї проблеми, Чаваррі запевнив, що знає і що його портфоліо узгоджено для вирішення цього глухого кута, який породив скарги мандрівників.

Moción contra Alfonso Chávarry

«Це буде керовано, він буде оброблений, щоб ваша проблема була вирішена сьогодні (понеділок 11), інакше я буду утримувати керівника міграції та співробітників тут, в аеропорту, відповідального за цей табір», - сказав він.

Він також пояснив, що стався збій в системі друку. «Я просто пояснив людям, що Господь повинен вирішити їхні проблеми сьогодні. Система вийшла з ладу, це саме те, що я прийшов, щоб побачити».

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