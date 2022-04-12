Марта Хігареда заперечила невірність Льюїса Хауса щодо Янет Гарсія: «Ми витратили місяці, знайомлячись один з одним»

МартаХігареда таЛьюїс Хоус довели, що мають міцні романтичні стосунки, незважаючи на різні чутки, які з'явилися з моменту їх спільного відпочинку.

Щось, що переслідувало їх з самого початку, - це чутки про те, що колишній професійний футболіст залишив свого колишнього партнера Янет Гарсіядля актриси Я знайомлю вас з Лаурою, все в серединаневірності.

Суперечка набула сили, коли Янет сказав, що коли закінчив з Льюїсом через два тижні, він вже був у Тулумі з Мартою. На що головний герой Amarte Duele не мовчав і засудив під час старого інтерв'ю у Venga la Alegría , що її Романтика з спортсменкою так і не виникла.

«Дуже сумно, що я так висловився, тому що це, очевидно, неправда. Льюїс - дуже цілісна людина, і кожен раз, коли він має стосунки, він залишається з цією людиною і з тими стосунками [...] Меніздається дуже дивним, що вона розповідає цю історію, тому що я можу сказати це з усією її лірикою: Це брехня», - заявив він у той час.

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

Саме зі свого акаунта в Instagram актриса відкрила своє серце і поділилася тим, що перед тим, як вступити в романтичні стосунки зі своїм нинішнім партнером, вони вперше вирішили провести час разом і познайомитися один з одним.

«З моменту нашого першого «Привіт, дуже щасливого» @lewishowes і я витратив місяці, знайомлячись один з одним як друзів, щоб дізнатися, чи поділилися ми тими ж цінностями, баченням та способом життя. Цей розклад стає великою частиною основи наших відносин», - почав він.

У спільних образах її можна побачити дуже закоханої в Льюїса, тоді як вони діляться хорошими часами разом.

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

«Мої батьки завжди говорили мені, не поспішайте, щоб познайомитися з людиною як друга, і я зазвичай не слухав би. Інодіми закохуємося, не задаючи собі великих питань, дозволяючи захоплюватися хімією початку. Тоді, коли ви виявите, що ви не перебуваєте в вирівнюванні, ви починаєте хотіти «працювати» над відносинами, щоб «зв'язати», щоб змусити його працювати. Або коли червоні сповіщення починають виходити, ви ігноруєте їх, тому що ви хімічно пов'язані з людиною», - додав він.

У зв'язку з цим Хігареда заявила, що один з перших кроків, які вони зробили разом, був спрямований на розуміння того, чи є їх освіта та шляхи бачити життя було в гармонії.

«З того червня минулого року ми з Льюїсом вирішили дослідити менш пройдений шлях, який зайняв місяці, щоб пізнати один одного та поговорити про ці питання. Цінності, бачення та спосіб життя. Відкрити. Вразливі Перед тим, як розпочати любовні стосунки, ми зустрілися, як коли ви зустрічаєте великого друга, з яким відчуваєте хімію, але не дозволяйте захоплюватися нею, досить свідомо ви спостерігаєте за іншим з цікавістю і сприймаєте його таким, яким він є, щоб побачити, чи відповідає він вам і навпаки», - сказав він.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

Нарешті, він додав, що не згоден з людьми, які вступили у стосунки і хотів змінити спосіб, яким були інші люди.

«Тому що змушуючи або бажаючи змінити іншу людину, як каже мій терапевт @nildachiaraviglio, «дуже агресивний» Хто з вас перебуває у стосунках, де дружба є основою і де ця дружба змушує речі протікати легко? Хтоз вас голосує за те, щоб задати собі ці питання перед початком відносин?» , він уклав.

Враховуючи це, реакції не були довгими, і Льюїс надіслав коротке, але сильне послання художнику.

«Я так вдячний за вас і за те, як ми почали наші відносини, любов», - написав він.

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