МарінЛе Пен запевнила, що вона не хоче виводити Францію ні з єврозони, ні з Європейського Союзу (ЄС), але наполягає на тому, що її нинішнє функціонування є «недемократичним», і якщо вона виграє на президентських виборах у французькій країні те, що вона хоче, щоб кожна нація могла вирішити свої правила, без нав'язування їм з Брюсселя.
«Переважна більшість французів не хоче ЄС, як він існує зараз», - сказав цього вівторка в інтерв'ю Франції Інтер, лідер французів «далеко правий», що24-й президентський термін на наступні п'ять років буде оскаржений з нинішнім главою держави Еммануелем Макроном .
Він дорікав ЄС у «антидемократичній» операції та «шантажу» країн-членів, і сказав, що якщо він досягне Єлисея, його воля полягає в тому, щоб «відвернути її від дуже ідеологічної політики, щоб вона поважала народи Європи».
Він пояснив цю критику Спільною аграрною політикою (САП), яка, згідно з його аналізом, призводить до зменшення виробництва, що не було виправлено навіть при новому сценарії дефіциту сільськогосподарської сировини через війну в Україні.
На його думку, ЄС повинен бути простір «кооперації», таких як ті, які дозволили створити авіабудівника Airbus або космічного консорціуму Arianespace. Алене може бути рішень, які ЄС накладає країнам «проти волі народів».
Запитуючи, чи мають на увазі ці пропозиції на практиці вихід Франції з ЄС, вона заперечувала це і запевнила, що у неї «немає прихованого проекту». У президентській кампанії 2017 року він виступав за вихід Франції з євро, але він подав у відставку, в ході модерації своєї програми, в якій усунув деякі найекстремальніші пропозиції.
Ле Пен також відкинув звинувачення у бажанні покінчити з єдиним ринком та вільним переміщенням продуктів , вказавши, що те, що він хоче, щоб Франція та інші країни мали можливість встановити механізми контролю для боротьби з шахрайством, наприклад, шахрайство з харчовими продуктами.
«Під приводом вільного пересування ми не перевіряємо жодного товару», - виправдав він. Він додав, що «Франція повинна контролювати виробництва, які можуть бути шахрайськими», і «ЄС повинен робити те саме».
Ультраправий лідер, який в минулому зберігав ідеологічну і стратегічну близькість до режиму Володимира Путіна, заявила, що зараз виступає за збереження санкцій проти Москви за війну в Україні, але не ті, що стосуються енергетики, тому що це вплине на купівельну спроможність французів.
Крім того, він повторив свій намір вивести Францію з європейського ринку електроенергії , щоб його країна могла отримати вигоду виключно від своїх атомних електростанцій, які виробляють дешевшу електроенергію, ніж вироблена в інших штатах.
(З інформацією від EFE)
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