Марін Ле Пен заявила, що якщо виграє вибори у Франції, вона буде прагнути змінити правила Європейського Союзу

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, talks with a supporter, as she campaigns the day after the first round of the 2022 French presidential election where Le Pen ended in second place, in Soucy, France, April 11, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

МарінЛе Пен запевнила, що вона не хоче виводити Францію ні з єврозони, ні з Європейського Союзу (ЄС), але наполягає на тому, що її нинішнє функціонування є «недемократичним», і якщо вона виграє на президентських виборах у французькій країні те, що вона хоче, щоб кожна нація могла вирішити свої правила, без нав'язування їм з Брюсселя.

«Переважна більшість французів не хоче ЄС, як він існує зараз», - сказав цього вівторка в інтерв'ю Франції Інтер, лідер французів «далеко правий», що24-й президентський термін на наступні п'ять років буде оскаржений з нинішнім главою держави Еммануелем Макроном .

Він дорікав ЄС у «антидемократичній» операції та «шантажу» країн-членів, і сказав, що якщо він досягне Єлисея, його воля полягає в тому, щоб «відвернути її від дуже ідеологічної політики, щоб вона поважала народи Європи».

Він пояснив цю критику Спільною аграрною політикою (САП), яка, згідно з його аналізом, призводить до зменшення виробництва, що не було виправлено навіть при новому сценарії дефіциту сільськогосподарської сировини через війну в Україні.

На його думку, ЄС повинен бути простір «кооперації», таких як ті, які дозволили створити авіабудівника Airbus або космічного консорціуму Arianespace. Алене може бути рішень, які ЄС накладає країнам «проти волі народів».

FOTO DE ARCHIVO: Marine Le Pen, líder del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2022, pronuncia un discurso tras anunciarse los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, en París, Francia, el 10 de abril de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol REUTERS

Запитуючи, чи мають на увазі ці пропозиції на практиці вихід Франції з ЄС, вона заперечувала це і запевнила, що у неї «немає прихованого проекту». У президентській кампанії 2017 року він виступав за вихід Франції з євро, але він подав у відставку, в ході модерації своєї програми, в якій усунув деякі найекстремальніші пропозиції.

Ле Пен також відкинув звинувачення у бажанні покінчити з єдиним ринком та вільним переміщенням продуктів , вказавши, що те, що він хоче, щоб Франція та інші країни мали можливість встановити механізми контролю для боротьби з шахрайством, наприклад, шахрайство з харчовими продуктами.

«Під приводом вільного пересування ми не перевіряємо жодного товару», - виправдав він. Він додав, що «Франція повинна контролювати виробництва, які можуть бути шахрайськими», і «ЄС повинен робити те саме».

Marine Le Pen y Vladimir Putin (Reuters)

Ультраправий лідер, який в минулому зберігав ідеологічну і стратегічну близькість до режиму Володимира Путіна, заявила, що зараз виступає за збереження санкцій проти Москви за війну в Україні, але не ті, що стосуються енергетики, тому що це вплине на купівельну спроможність французів.

Крім того, він повторив свій намір вивести Францію з європейського ринку електроенергії , щоб його країна могла отримати вигоду виключно від своїх атомних електростанцій, які виробляють дешевшу електроенергію, ніж вироблена в інших штатах.

(З інформацією від EFE)

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