Марія Піа Копелло запевняє, що Пітер Фахардо написав їй з проханням з'явитися на ЕЕГ після бойових дій

МаріяПіа Копеллопродовжує стикатися з продюсером Esto es Guerra, ПітерФахардо. Як ви пам'ятаєте, все почалося, коли господар поскаржився наживо, що останніми тижнями вони не надають їй тону програма і що вони залишають її на стороні, оскільки він мав аргумент з керівником реаліті-шоу.

З цієї дати він не розмовляв з нею і не запрошений на будь-яку зустріч, а також уточнив, що не знає причин, чому він засмучений нею. Саме тому почали з'являтися чутки про можливу відставку з боку ведучого.

Однак 11 квітня Марія Піа Копелло здивована, виявивши, що саме продюсер подзвонив їй по телефону, щоб вона не покидала реаліті-шоу і продовжувала працювати разом з нею. Це сталося під час класичних зіткнень, які щодня переживають між нею та її партнером Йоганною Сан-Мігель.

«Все, що я хочу скаржитися, я повинен робити з камерами, тому що ніхто тут не дає мені м'яча. Яскаржуся продюсеру, і йому все одно. Я не знаю, до кого більше звернутися», - почав говорити впливовий, викликаючи обурення її дуетом водіння, тому що вона каже, що грає «жертву».

Крім того, побачивши доповідь, де Пітер Фахардо зазначив, що він насправді не знав Марію Піа Копелло і підтвердив, що бореться з нею, перекладач «Подобається» та «Танцює одинокий» сміхом виявив, що вона знаходиться на шоу цього понеділка на прохання продюсера.

«Якби я з'явився сьогодні (11 квітня) тут, це тому, що він (Петро) написав мені, тому що якби він не написав мені в п'ятницю, я б не був тут», - сказав також дитячий артист з проханням про свій мобільний телефон, щоб показати історію дзвінків і розмов, які підтвердили б її версію.

Слід зазначити, що комедійна актриса свого часу прокоментувала, що Фахардо не був задоволений Марією Піа, оскільки вона не слухала жодного з наказів , які вона йому дала, змушуючи їх дистанціюватися на сьогоднішній день.

Пам'ятайте, що обидва показали міцні амічні стосунки, оскільки в останні роки вони поділилися своїми днями народження разом і іноді бачили, як насолоджуються моментами з іншими друзями.

Марія Піа Копелло каже, що Пітер Фахардо написав їй з проханням з'явитися на ЕЕГ після бойових дій. ВІДЕО: Америка ТВ

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