Марія дель Кармен Альва звинувачує Міністерства культури та туризму у знищенні Куелапа

Через свій акаунт у Twitter парламентар з Acción Popular підтвердив своє обурення, коли вважала, що міністри Алехандро Салас (MinCul) та Роберто Санчес (Мінчес) більше стурбовані захистом «некомпетентності виконавчої влади », ніж у охороні національної спадщини.

«Бездіяльність Мінкетура та Мінкула перед подіями, які руйнують пам'ятник Куелапу, обурюється. Замість того, щоб давати інтерв'ю, що виправдовують некомпетентність виконавчої влади, міністр Салас повинен доглядати за перуанською спадщиною. Неправильне правило завдає шкоди фортеці Куелап», - написав Альва Пріето.

Tuit de María del Carmen Alva.

СТУРБОВАНИЙПРЕЗИДЕНТ

Згідно із заявами глави Міністерства культури, який сьогодні вранці поїхав до археологічного комплексу Куелапа, щоб зробити оцінку зсувів, що відбулися останніми днями, ПрезидентПедро Кастільо стурбований ситуацією.

«Президент Педро Кастільо дуже стурбований ситуацією, він попросив нас повідомити про ситуацію, яку ми збираємось показати, і, звичайно, завтра ми також відповімо на Конгрес, що відповідає ситуації Куелапа», - сказав він телеканалу Перу.

Напередодні Алехандро Салас розповів про два обвали периметра стін в Куелапі і вказав, що «він не впаде».

«Ми збираємося відновити Kuelap належним чином, ми збираємося відновити цю частину нашої культури, яка була покинута протягом багатьох років. Нехай перуанський народ буде спокійним, що прихильність уряду Педро Кастільо Міністерству культури спрямована на відновлення Куелапа. Куелап не збирається падати», - сказав міністр Салас.

Він також заявив, що в лютому його керівництво оголосило місце надзвичайною ситуацією, оскільки «вже були докази того, що і вологість, і дощ, і два телуричні рухи, у листопаді та лютому, спричинили ослаблення структур цієї фортеці».

Крім того, він запевнив, що 140 000 підошв було передано деконцентрованому загону Амазонас для проведення цих робіт, і вони створили робочу групу з археологічного відновлення Куелапа.

«Моє керівництво через одинадцять днів після вступу на посаду оголосило Куелап надзвичайною ситуацією, оскільки вже були докази того, що і вологість, і дощі, і два телуричні рухи, що відбулися в листопаді 2021 року та в лютому цього року, спричинили ослаблення структур цієї фортеці», Салас сказав.

Обвал в фортеці Куелап. ВІДЕО: Канал N

КАНАТНАДОРОГА ПІДВІСКА

Служба канатної дороги до археологічного комплексу Куелапа була призупинена в результаті обвалів, які торкнулися периметра стіни вищезгаданого пам'ятника, головної туристичної визначної пам'ятки Амазонас.

Про це повідомив Telecabinas Kuélap S.A. який керує цією послугою через заяву, опубліковану на його офіційному обліковому записі у Facebook. «Ми повідомляємо вам, що завтра (сьогодні) не буде уваги через закриття археологічного пам'ятника Куелап», - сказав він.

Цей захід підтвердив адміністратор Куелапа Гондоли Мартін Сьєза Медіна з його офісу, розташованого в районі Тінго, звідки відходить канатна дорога. «Закриття служби було замовлено, оскільки на археологічному місці немає догляду через обвалення стіни периметра. Ми залежимо від догляду, наданої в Куелапі», - сказав він.

Він стверджував, що закриття Куелапа завдає їм шкоди, оскільки у них були очікування, що на це довге свято на Великдень приїде велика кількість туристів. «Постачальники туристичних послуг також постраждали від цієї надзвичайної ситуації», - сказала Сьєза.

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