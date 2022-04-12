Марселіно Нуньєс забив залповий гол у «Спортинг Кристал» проти Католицького університету для Копа Лібертадорес 2022

Спортинг Кристал відвідав Універсідад Católica в матчі, дійсному для 2-ї дати групи H 2022 Copa Libertadores. Стадіон Сан-Карлос-де-Апокіндо в Чилі був сценою матчу, де обидві команди потребували перемоги після поразки зазнали першого дня. У цьому сенсі, і коли матч не був визначений у районах, Марселіно Нуньєс, здавалося, забив залповий гол і обігнав «південних».

Католіка забила 1-0 проти «Спортинг Кристал» за Кубок Лібертадорес 2022. (Відео: ESPN).

ПРЕВІЯ

Спортивний Кристал відвідує Універсідад Catolica цього вівторка 12th на стадіоні Сан-Карлос-де-Апокіндо (Сантьяго) на другу дату групи H Copa Libertadores 2022. Перуанська команда хоче підняти голову, нав'язуючи себе далеко від дому.

І справа в тому, що за перші вісім раундів Ліги 1 вони набрали лише 12 очок і знаходяться на десятій позиції, 8 відстаючи від лідера Deportivo Municipal. Крім того, поразка минулої п'ятниці університету СезарВаллехо в Трухільо закінчилася затонула команду, яка зазвичай бореться за перші місця.

У дебюті континентального турніру проти Фламенго з Бразилії вони не змогли набрати ніяких очок і після програшу в Лімі 2:0. Є також гравці, які не виступають на найкращому рівні, такі як Алехандро Хоберг, Джанфранко Чавес, Нільсон Лойола, Горасіо Калькатерра та Джхілмар Лора, щоб згадати найдивовижніші.

У випадку з «схрещеним» акторським складом він живе досить схожий момент. Він займає дев'яте місце в чемпіонаті PlanVital з 12 одиницями і в 9 зіграних матчах. Однак вражаюча річ полягає в тому, що з останніх 7 заручин 6 закінчилися поразкою і лише 1 перемогою. Досить тривожні цифри для команди, яка в минулому році закінчила чемпіонів у своїй лізі.

У Кубку «південний» акторський склад піддався їх візиту до Талерес-де-Кордова на першій зустрічі цього видання Копа Лібертадорес. Гол забив Гектор Фертолі, який залишив свого суперника затонулого і в біді за те, що буде далі.

Дієго Буонанотта та Фернандо Зампедрі, які є сокирами атаки «мапочо» та головними фігурами. Перший має 2 передачі в 8 матчах, а другий - поточний навідник команди з 6 голами в 9 матчах. До них приєднується чилійська обіцянка, нападник Гонсало Тапія, який у віці 20 років є періодичним у стартовому одинадцять і накопичив 2 голи 8 разів у цьому сезоні.