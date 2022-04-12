Луїсіто Комуніка образив співробітників мексиканської авіакомпанії за втрату багажу: «Дебіли»

Луїсіто Комуніка - один з найвідоміших ютуберів Мексики, який характеризувався документуванням своїх різних поїздок по всьому світу.І саме через кілька днів після того, як він став вірусним через те, що він купує додаткові квитки, коли йде в кіно, щоб сидіти подалі від людей, знаменита людина знову була занурена в суперечках, тому що ображав працівників авіакомпанії.

Саме з їхніх історій в Instagram впливовий зазначив, що проблема почалася, оскільки, в першу чергу, вони не хотіли дозволяти їм сісти на корабель, який був пов'язаний для Канади.

«Вони майже не дали нам сісти в літак. Він нічого не сказав про те, де він був біля дверей. Це не говорило, де літак. Мидісталися до лінії всіх посадочних і досі несли валізу. Для мене, що мій плотський був поганим, тому що вони не хотіли пускати його на борт після того, як трохи запізнився, добре, що якщо вони відпустять нас, ми полетимо, звичайно, будемо. Не покладайтеся на екрани аеропорту», - сказав він.

El influencer suele probar todo tipo de comida durante sus viajes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Однак проблеми на цьому не зупинилися, так як коли йому вдалося сісти на літак, він злетів не відразу, що змусило Луїзіто почати нетерплячим до ситуації.

«Ми стоїмо півгодини. Думаю, ми будемо стояти ще півгодини. Це давно прострочено, прогнозовано і виконано. І брат «ви не можете відкрити його, тому що він стає пізно». Рейс був запланований на 5:50 і майже 7:30. Мирозуміємо, що є затримка, що вони не хотіли нас пускати, тому що ми затримували рейс,але ей зараз, я скаржиться людина. Я замовкну. Перестати скаржитися».

Також, коли він прибув до місця призначення, ютубер накинувся на працівників авіакомпанії не тільки через попередні незручності, а й через те, що їх багаж був втрачений.

Luisito Comunica insultó a empleados de aerolínea (Foto: Captura de pantalla/ IG luisitocomunica)

«Ну, з новиною про те, що імбецили авіакомпанії втратили наш багаж , і це дві години ранку. Холодно, і ми тільки приносимо це. Моральні не довіряють авіакомпаніям, нікому і добре подавати звіт», - сказав він.

Крім того, Луїсіто зазначив, що, незважаючи на погану погоду, не все було втрачено, адже його мати (з якою він їздив) тримала валізу, і з цим вони могли мати одяг, щоб прикрити себе від холоду.

«Давайте подивимося, чи це якесь використання, на щастя, моя мама не документував. Він позичив нам светр. Ми подали звіт, нам доведеться купувати багато одягу. Чиплатить нам авіакомпанія? Це нам компенсує? Хороша річ, яку ми залишили від навчання, все ще не довіряйте Aeromexico. Aeromexico сказав нам, що зазвичай потрібно тиждень, щоб повернути сумки», - підсумував він.

El influencer suele viajar por todo el mundo (Foto: Instagram)

Користувачі мережі швидко реагували на це, і деякі з них мали неоднозначні думки, підкреслюючи, що лікування певних авіакомпаній не завжди було найкращим, тоді як інші додали, що впливовий звик добре говорити, коли спонсорували його.

Схоже, що Aeromexico спеціалізується на втраті сумок, тому що @LuisitoComunica також рано вранці втратив сумки, залишивши його без одягу, без пальто в аеропорту Канади на 0 градусів», «Яка жахлива річ! ! Але коли @Aeromexico дає йому рейси, він рекомендує їх там, і тепер він називає їх «імбецилами», що таке невідповідність», - це деякі згадки, які розповсюджувалися в соціальних мережах.

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