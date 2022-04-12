Умови Ювентуса поновити контракт Хуана Гільєрмо Куадрадо

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

Протягом багатьох років Хуан Гільєрмо Куадрадо став однією з фігур Ювентуса в італійському футболі. У минулі вихідні футболіст Колумбії завершив 262 матчі з «Vecchia Signora», починаючи знову в виїзній перемозі проти Кальярі на 32-му дату серії А .

Гравець з Некоклі, Антіокія, є одним з фаворитів тренера Массіміліано Аллегрі, і про це свідчить статистика. Поки що в цьому сезоні Куадрадо провів 40 матчів, 30 з них в італійській лізі, сім в Лізі чемпіонів УЄФАі три в місцевому кубку. Крім того, він накопичує п'ять голів і п'ять передач .

Однак одним з питань, які ще не вирішені, є поновлення його контракту, який закінчується 30 червня 2022 року. Колумбійськийгравець та Ювентус намагалися досягти згоди з жовтня минулого року, але все ще є деякі відмінності, які перешкодили закриттю переговорів.

За словами колумбійського журналіста Феліпе Сьєрра, обидві сторони вже мали «словесну угоду»протягом декількох місяців, але Куадрадо не прийняв умов, які пропонує йому сьогодні «Ювентус»: ще два роки контракту(з можливістю продовження його до трьох) та зарплата скорочення. Однакпретензії гравця «Cafetero» мали б зберегти таку ж зарплату, яксьогодні, протягом наступних двох сезонів.

Captura de pantalla

НещодавноLa Gazzetta dello Sport опублікував, що італійський клуб знає, що Куадрадо буде 34 роки, тому його політика спрямована на зниження зарплати в обмін на пропонування йому більше часу, пов'язаного з закладом. Заданими ЗМІ, захисник «Триколор» отримує близько п'яти мільйонів євроза сезон, і мета полягає в тому, щоб він погодився зменшити його вдвічі:

«Договір про закінчення терміну дії передбачає можливість поновлення на ту ж суму на один сезон, тому що мета керівництва полягає в зниженні зарплати. Найбільш вірогідним рішенням є низхідна дворічна пропозиція з опцією для третього на 2,5 мільйона . Пропозиція, яку колумбієць міг прийняти, але це насправді ще не було представлено», - опублікувала італійська газета.

Незважаючи на те, що новини про його оновлення поширилися більше, ніж очікувалося, Куадрадо, схоже, має намір залишитися в Ювентусі. Проце свідчать заяви, доставлені самим гравцем 11 березнядо DAZN. «Я дуже спокійний, клуб і моє оточення говорять про це. Це не змінюється для мене, щоб зробити це зараз або через деякий час. Явідчуваю себе дуже добре тут, в Турині, і «Юве» - моя сім'я», - сказав він.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

Ліга BetPlay, Ліга чемпіонів та Ліга Європи, Кубок Лібертадорес та Кубок Судамерикана, серед інших, - це деякі змагання, які мають дати гри, заплановані протягом усього Великодня.

Вівторок, 12 квітня:

14:00 - Баварія Мюнхен - Вільярреал | Ліга Чемпіонів

14:00 - Реал Мадрид - Челсі | Ліга Чемпіонів

5:15 - Бока Хуніорс (Fabra y Campuzano) - Завжди готовий

Середа, 13 квітня:

14:00 - Атлетіко де Мадрид - Манчестер Сіті | Ліга Чемпіонів

14:00 - Ліверпуль (Луїс Діас) - Бенфіка | Ліга чемпіонів

19:00- Коринтян - Депортиво Калі | Кубок Лібертадорес

19:00 - Рівер Плейт (Хуан Фернандо Кінтеро) - Форталеза | Кубок Лібертадорес

7:30вечора - Молодший - Флуміненсе | Кубок Південно

21:00 - Незалежності дель Валле - Депортує Толіма | Кубок Лібертадорес

Четвер, 14 квітня:

11:45 - Аталанта - Лейпциг | Ліга Європи

14:00 - Барселона - Франкфурт (Рафаель Сантос Борре) | Ліга Європи

14:00 - Ліон - Вест Хем | Ліга Європи

14:00 - Рейнджерс - Брага | Ліга Європи

7:30 - Медельїн - Жовтень 9 | Кубок Судамерікана

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: