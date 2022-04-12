Хорхе Лопес Пенья, новий міністр охорони здоров'я: «Використання маски все ще буде обов'язковим»

Хоча кількість інфекцій та смертей від COVID-19 в наші дні найнижча, новий міністр охорони здоров'я, Хорхе Лопес Пеньяпоки що виключив, що обов'язкове використання масокбуде ліквідовано в громадських місцях по всій країні.

«Згідно з дослідженнями, які ми маємо з Національного інституту охорони здоров'я та епідеміології (INS), маску ще не знімаємо, ми не можемо цього зробити », - сказав він під час діяльності в парку де лас Лейєндас.

INSПРОСИТЬ ПРОДОВЖУВАТИ НОСИТИ МАСКУ

Новий керівник охорони здоров'я, який замінює цензуру Ернан Кондорі, посилався на рекомендацію, зроблену INS, що використання маски в Перу повинно залишатися обов'язковим у відкритих та закритих місцях через низький рівень застосування третьої дози вакцини проти COVID-19 та наявність субваріантів вірусу.

Глава Національного інституту охорони здоров'я (INS) Віктор Суарес повідомив RPP у понеділок, що Перу 49% вакцинований третіми дозами, але також з великими розривами між регіонами.

«Покриття не є однорідним на національному рівні. Нам потрібно збільшити це, щоб мати можливість зі спокоєм почати розслабляти певні заходи, такі як використання масок на відкритих просторах без скупчення людей», - сказав Суарес.

Крім того, він сказав, що підвищення захворюваності на нові варіанти COVID-19, таких як OMICRON BA.2, є ще одним важливим елементом, який слід враховувати перед розслабленням заходів біозахисту. Він зазначив, що BA.2 буде на 30% більш заразним, ніж варіант BA.1, який викликав третю хвилю в січні цього року.

«Спочатку ми робили близько 250 зразків на тиждень. Це означало, що BA.2 спочатку були поодинокими випадками з менш ніж 1% зразків. За останній тиждень вона вже відповідала 5%. Щотижня або два, кількість випадків може бути подвоєна BA.2 ″, сказав він.

ШКІЛЬНИЙПОТЕНЦІАЛ

Що стосується відкриття до 100% потужностей у школах, Суарес заявив, що це залежить від прогресу вакцинації дітей та моніторингу збільшення випадків у шкільному населенні. Але він підкреслив, що після початку занять «не спостерігалося збільшення випадків, пов'язаних з відкриттям шкіл».

Мінсата медичний коледж зустрічають

У понеділок влада Міністерства охорони здоров'я (Мінса) та Медичного коледжу Перу (CMP) зустрілися для просування Національної ради охорони здоров'я (ЦНС),за допомогою якої вони зможуть спільно приймати рішення та вирішувати основні проблеми зі здоров'ям країни.

Під час зустрічі міністр охорони здоров'я Хорхе Лопес та декан CMP Рауль Уркізо координували різні дії щодо посилення вакцинації проти COVID-19 та інших захворювань, а також щодо вдосконалення інфраструктури, обладнання та людських ресурсів різних медичних закладів по всій країні.

«Це дозволить нам оцінити різні проблеми та захворювання, якими нехтувала пандемія, оскільки ці два роки він присвятив себе протистоянню COVID-19», - сказав Хорхе Лопес і підкреслив, що ці зустрічі між CMP та Перуанською медичною федерацією зміцнюють роботу Так, оскільки це дозволяє нам знати потреби глобальним способом сектора.

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