Японія виявила свій перший випадок COVID з комбінованим варіантом Ómicron XE

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

Японія виявила свій перший випадок COVID з варіантом Ómicron XE у безсимптомної жінки, яка приземлилася 26 березня в аеропорту токіо Наріта з США, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Жінка, у тридцяті роки і отримала дводозовий графік вакцини covid-19, розробленої Pfizer, не мала симптомів і приступила до регуляторного негативного тесту для в'їзду в азіатську країну, але її тест в аеропорту показав позитивний результат.

Пацієнт був ізольований у помешканні, призначеному державними органами, поки вона не завершила свій карантин, згідно з інформацією, наданою владою.

Аналіз генетичного секвенування Національним інститутом хвороб визначив, що жіночі зразки відповідають варіанту omicron XE, поєднанню оригінального штаму BA.1 та субваріанта BA.2, який виникає, коли хтось стискається одночасно, і що він більш заразний, хоча його тяжкість знаходиться на стадії дослідження.

«Необхідно зібрати більше інформації, щоб визначити її характеристики поширення та тяжкість захворювання. Ми будемо уважно стежити за рухом цієї мутації та випробувань, поки дивимося на наукову інформацію, яка виходить, і спостерігаємо за ситуацією в інших країнах», - сказав сьогодні прес-секретар уряду Японії Хіроказу Мацуно, коли його запитали на прес-конференції.

Мацуно заявив, що, хоча вони залишаться пильними, справа була виявлена в аеропорту, «але вона ще не була виявлена в Японії» на рівні громади.

Японський архіпелаг «зараз перебуває в періоді переходу до нормальності» після скасування антиковідних заходів в середині березня, сказав Мацуно, який запевнив, що влада стежить за еволюцією епідемічної ситуації в країні, де скорочення випадків ковідів застоювалося.

Минулого тижня Японія зафіксувала понад 337 000 нових випадків ковіду, що незначне збільшення порівняно з попереднім.

З початку пандемії в країні зафіксовано понад 7 мільйонів інфекцій та 28 697 смертей, пов'язаних із збудником.

Комбінований варіант omicron XE вперше був ідентифікований у Великобританії в січні минулого року. Станом на 5 квітня в цій країні було виявлено близько 1100 випадків цього варіанту, менше 1% інфекцій на території.

(З інформацією від EFE)

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