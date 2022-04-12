Міжнародний туризм відновився в Мексиці: у лютому він виріс на 65,1% у річному обчисленні

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

У лютому минулого рокуМексика отримала на 65,1% більше міжнародних туристів, ніж в тому ж місяці 2021 року, все ще відзначений пандемією коронавірусу, повідомляє Національний інститут статистики та географії (Інегі).

Мексика перейшла від прийому 1,59 мільйона іноземних туристів у лютому 2021 року до 2,62 мільйона у другому місяці цього року.

Однак, якщо ця цифра порівняно з 3,76 мільйонами у другому місяці 2020 року, все ще спостерігається істотне падіння близько 30,3 відсотка.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

Основнийсплещ стався у туристів, які прибувають по повітрю, які в лютому 2021 року представляли лише 698 тисяч осіб, тоді як в тому ж місяці 2022 року було близько 1,78 мільйона мандрівників, що на 155,5% більше.

З іншого боку, прикордонні туристи впали на 5,9% в річному обчисленні в лютому до 836 474 мандрівників.

Данівідображають вплив еволюції пандемії COVID-19, хвороби, яка поки що залишила майже 5,73 мільйона інфекцій та понад 323 000 смертей у Мексиці, одній з найбільш постраждалих країн світу.

У лютому 2022 року загальні туристичні витрати злетіли на 164,7% у порівнянні з попереднім роком, склавши з 799,1 млн доларів до 2 тис. 115,6 млн доларів.

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Якщо порівняти показник минулого лютого з показником того ж місяця 2020 року, поточна цифра менше приблизно на 220 мільйонів доларів.

Середнівитрати кожного туриста зросли в річному обчисленні з 235 доларів у лютому 2021 року до457 доларів у другому місяці 2022 року, що на94,5% більше.

Важливо, що середні туристичні витрати в лютому 2022 року ще вищі на 58,6% порівняно з даними 2020 року, коли це становило 288,2 доларів.

УМексиці протягом 2021 року було 31,9 мільйона міжнародних туристів, що на 31,3% більше, ніж у 2020 році.

Валютний дохід від міжнародних відвідувачів склав 19 тис. 795,6 млн доларів.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

За2022 рікМіністерство туризму (Сектур)оцінює прибуття понад 40 мільйонів міжнародних туристів.

Туристичний ВВП Мексики, який до кризи охорони здоров'я коронавірусу становив 8,6% національного валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2019 році, закрився 2021 на рівні 7,1%, а в 2022 році зробить це на рівні 8,3%, за оцінками уряду.

Незважаючи на це, Мексика була третьою за відвідуваністю країною у світі в 2020 році, короткочасне явище, пов'язане з гнучкими санітарними заходами в туристичних районах країни.

Мексика консолідувалася в 2019 році як одна з 10 найбільш відвідуваних країн світу, з більш ніж 45 мільйонами міжнародних туристів, які залишили 24 563 мільйони доларів, що щорічне зростання на 9%.

EFE

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