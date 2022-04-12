Індонезія прийняла новий закон про сексуальне насильство на тлі зростаючої хвилі справ

Speaker of the House Puan Maharani waves after Indonesia's parliament passed a bill to tackle sexual violence, in Jakarta, Indonesia, April 12, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.

Парламент Індонезії у вівторок прийняв далекосяжний закон, який карає сексуальне насильство після недавньої справи, коли директор ісламської школи-інтернату згвалтував і просочив кількох учнів, спонукав його вжити заходів.

Законодавство роками нудилося на тлі аргументів, що воно має ліберальну феміністичну ідеологію , яка суперечить релігійним та культурним цінностям у найбільшій мусульманській більшості у світі.

Закон визнає, що чоловіки і хлопці можуть бути жертвами сексуального насильства. Індонезійський кримінальний кодекс, спадщина голландської колоніальної епохи, визнає лише зґвалтування та хитрі злочини, вчинені чоловіками проти жінок, і не має положень про реституцію чи інші засоби захисту жертв та тих, хто вижив.

Закон визнає дев'ять форм сексуального насильства: фізичні та нефізичні сексуальні домагання, сексуальні тортури, примусова контрацепція, примусова стерилізація, вимушений шлюб, сексуальне рабство, сексуальна експлуатація та сексуальні кіберзалякування.

Крім визнання сексуального насильства караними правопорушеннями, закон передбачає положення про захист і відновлення потерпілих.

З дев'яти політичних партій у Палаті лише консервативна мусульманська партія «Процвітаюча справедливість», відома як PKS, відхилила її, оскільки хотіла, щоб законопроект заборонив позашлюбні та гомосексуальні сексуальні стосунки.

Законбув прийнятий через тиждень після того, як високий суд Індонезії засудив директора ісламської школи-інтернату до смерті за зґвалтування щонайменше 13 учнів протягом п'яти років і просочення деяких з них. Декільком дівчатам було 11 і 14 років і їх зґвалтували протягом декількох років, викликаючи публічний резонанс щодо того, як вони не спіймали його раніше.

Президент Джоко Відодо у січні закликав Палату представників прискорити обговорення законопроекту про сексуальне насильство, оскільки він нудився в законодавчому органі з 2016 року, оскільки критики критикують законодавців за те, що «не має сенсу кризи».

«Захист жертв сексуального насильства повинен бути нашою спільною турботою, і його потрібно терміново вирішувати», - сказав Віддодо.

Відповідно до нового закону, винуватці сексуального насильства на основі електронних засобів масової інформації можуть зіткнутися до 4 років в'язниці та штраф у розмірі 200 мільйонів рупій (13 920 доларів США), а також до 6 років та 300 мільйонів рупій (20 880 доларів), якщо це здійснюється з метою вимагання, примусу та навіть обману жертв. Винуватцям сексуальної експлуатації загрожує до 15 років ув'язнення та штраф у розмірі 1 мільярда рупій ($69,600).

Закон також вимагає від уряду створення та регулювання цільового фонду та служб відновлення для надання допомоги постраждалим.

Varias niñas tenían 11 y 14 años y fueron violadas durante varios años, lo que provocó una protesta pública por cómo no lo atraparon antes

Законопроект був ініційований Національною комісією з питань насильства над жінками в 2012 році і закликає його прискорити після шокуючого зґвалтування банди та вбивства 13-річної дівчини 14 п'яними чоловіками в Бенгкулу в 2016 році.

Останній проект отримав підтримку більшості, коли положення про зґвалтування та примусове переривання вагітності були зняті з законопроекту, щоб уникнути перекриття з пропозиціями внести зміни до Кримінального кодексу.

Дані уряду показали, що щонайменше 797 дітей стали жертвами сексуального насильства лише в січні, або 9,13% загальних жертв дитини в 2021 році, що досягло 8730, 25% більше, ніж у 2020 році. Станом на 2020 рік зафіксовано 45 069 випадків сексуального насильства над дівчатами та жінками з моменту розробки законопроекту в 2012 році.

(З інформацією з AP)

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