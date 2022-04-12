«У 2024 році вони йдуть»: Кенія Лопес Рабадан вибухнула проти AMLO після відкликання мандата

Після завершення консультативного процесу відкликання мандату кілька були подані балансами, особливо бойовиками та прихильниками четвертої трансформації (Q4), які відсвяткували участь громадян та кількість голосів, поданих на користь президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO) ведення в своєму кабінеті.

Однак опозиція також говорила про це і, крім того, щоб вказати на передбачувані порушення протягом дня, критикувала невелику відвідуваність та жарти, які зробили з цього приводу інші політики чи громадяни, незважаючи на те, що було виграно більше голосів, ніж Фокс, Кальдерон та Мід у відповідних вибори.

Кенія Лопес Рабадан, сенатор Партії національних дій (PAN), вирішила вийти за рамки простого твіту, щоб поговорити про популярну консультацію або реформу електроенергії, і написала нитку, в якій вона навіть говорила про майбутній президентський голосів у 2024.

«З тих пір, як цей цирк закінчився. Я сподіваюся, що тепер вони зможуть взяти участь у питаннях, які мають значення для мексиканців. Амловтратив половину своїх голосів. Вони залишаться до 2024 року, і їм доведеться виправити звалище, який вони зробили. Але, безумовно, в 2024 році вони йдуть! », - почав синьо-білий законодавець.

(Foto: Twitter)

Він також запевнив, що всі були свідками того, як члени Національного руху регенерації (Морена) зробили все, щоб змінити закони , щоб принести користь Лопесу Обрадору та його іміджу.

Він зазначив, що вони виконують такий тип стратегії, оскільки «вони не знають, як керувати» , оскільки «вони лише вічні кандидати», які шукають симпатії людей, не турбуючись про публічні посади, в яких вони опиняються.

Лопес Рабадан підкреслив, що бюджет, який використовується для цієї демократичної вправи, яка склала 1,6 мільярда песо, може бути використаний для «вакцин, патрулів, фіксації шкіл,лікарняних ліжок або поліпшення громадського транспорту, який є негуманним», хоча, сказав він, «вони цього не робили».

На тему видовищ, які сприяли відкликання мандату та образу Табаскєньо, сенатор PAN заявив, що урядові підрядники були змушені платити їм, а також пропаганду на інших білбордах, щоб «виконати ще одну примху президента».

Він також нагадав про звинувачення проти Морени, партії, про яку він попереджав, нібито кілька разів порушив закон, місяцями напав на Національний виборчий інститут (INE) через цей дорадчий процес. «Коротше кажучи, це була мережа серйозних порушень», - написав президент Комісії з прав людини в Сенаті республіки.

Acusó a Morena de violar la ley en reiteradas ocasiones (FOTO: CUARTOSCURO) Cuartoscuro

Нарешті, він постановив, що люди не голосували минулої неділі, оскільки вони вже враховували «брехню та корупцію» Четвертої Трансформації. Крім того, він сказав, що народ відмовляється від президента через всі порушення, які він здійснив у всій його адміністрації.

«Народ Мексики вже усвідомив брехню та корупцію цього уряду. Тому він не пішов голосувати. Стало зрозуміло, що жителі Мексики відмовляються від Лопеса Обрадора. Вони відвоювали державні ресурси. Вони порушили Конституцію і, у будь-якому випадку, НЕ ВДАЛОСЯ», - написала Кенія Лопес Рабадан.

Користувачі цієї соціальної мережі відразу ж відгукнулися. Деякі запитували її про те, чи зробить опозиція що-небудь з цим чи надсилатиме повідомлення лише в соціальних мережах, щоб запобігти просуванню 4-го кварталу в Мексиці.

Зі свого боку, інший сектор людей згадував про залякування, яке деякі опозиційні політики отримали поза межами Палати депутатів до обговорення «Електричної реформи», оскільки деякі плакати були склеєні з ім'ям якогось чиновника плюс питання «Націоналіст чи зрадник країні?» .

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