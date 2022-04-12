How the natural asymmetries of the brain affect the reading ability of each person

Здатністьпривласнювати букви відповідним мовним звукам або слуховій обробці має вирішальне значення для того, щоб стати компетентним читачем. Існуєзначна різниця у можливостях фонологічної обробки, частково обумовлена генетичними впливами. Індивідуальні відмінності в обробці також були пов'язані з різними структурами мозку, навіть у добре встановленому наборі областей мозку, які підтримують таку обробку. Група вчених запропонувала, що ступінь, до якої ці регіони виявляють напівсферичні асиметрії в структурі та/або функції, може пояснити індивідуальні відмінності мовних навичок.

Мозок людини проявляє виражені асиметрії. Уточності фонологічної обробки ці області проявляють більшу активність лівої півкулі, ніж в правій півкулі. Зокрема, ці завдання, наприклад, вибір рими, викликають підвищену активність зліва в надмаргінальної, нижньої лобової, верхньої скроневої і спинної клингульной звивини.

Нещодавно група дослідників на чолі з Марком Еккертом в Медичному університеті Південної Кароліни, США, повідомила, що дві, здавалося б, протилежні теорії обробки мови є правильними.

Дослідження, опубліковане в журналі відкритого доступу PLOS Biology, показує, що більша асиметрія лівого мозку може передбачати як середню, так і перевищення продуктивності в здатності читання, залежно від чи проводиться аналіз на весь мозок або в конкретних областях.

Una mayor asimetría del cerebro izquierdo puede predecir tanto un rendimiento promedio o superador en la capacidad de lectura, dependiendo de si el análisis se realiza en todo el cerebro o en regiones específicas (Getty) Esthermm | Getty Images

Можливість вільно перетворювати письмові символи в мовні звуки - це основний аспект читання, який варіюється від людини до людини і важко для тих, хто має диференціальні стани, такі як дислексія. Хоча структурні асиметрії між правою та лівою сторонами мозку, здається, пов'язані з цією здатністю, як саме вона залишається загадкою .

Використовуючи структурні МРТ сканування у понад 700 дітей та дорослих, поряд із тестом на читання псевдослів та математичним методом, званим стійкою гомологією, нові дослідження фахівців Університету Південної Кароліни довели, як дві протилежні теорії про те, як асиметрії мозку повинні впливати фонологічна обробка могла збігатися в результатах.

Дослідники розробили спосіб визначення рівнів асиметрії мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії за допомогою стійкої гомології. Вони виявили, що, розглядаючи розташування найбільш асиметричної області кожної людини, більша асиметрія лівого мозку була пов'язана з кращою здатністю читання псевдоорд. Цепідтримує гіпотезу латералізації мозку.

У той же час вони виявили, що більша ліва асиметрія в конкретних регіонах, включаючи область рухового планування під назвою область Бродмана 8 та область моніторингу продуктивності, яка називається спинний клингут, були пов'язані із середньою здатністю читання, підтримуючи гіпотезу про ченнелінг. Слід зазначити, що здатність читати псевдоорди не була послідовно пов'язана з асиметріями в областях мозку, які, однак, як відомо, важливі для конкретних мовних функцій.

En la medida en que las asimetrías estructurales tienen un papel causal en el desarrollo de las habilidades de procesamiento fonológico en lugar de reflejar la consecuencia del desarrollo atípico del lenguaje CAROL YEPES | Getty Images

Однак фахівцям залишається вивчити, як ліво/вправо структурні асиметрії мозку впливають на інші види навичок читання і впливають на функції лівої мовної мережі. Еккерт припускає, що його висновки вказують на те, що «на рівні населення структурні асиметрії мозку пов'язані з нормальним розвитком здатності обробки звуку мови, яка важлива для встановлення грамотного читання».

Наскільки структурні асиметрії відіграють причинно-наслідковий роль у розвитку навичок фонологічної обробки, а не відображають наслідок нетипового розвитку мови «, результати цього дослідження свідчать про необхідність переосмислення пояснень про те, як такі асиметрії лежать в основі вираження усного і навички письмової мови», - резюмували фахівці.

«Гіпотези латералізації та каналізації мозку можуть бути дійсними, але в різних масштабах організації та функції мозку», - попереджає Еккерт. Більший ступінь асиметрії всередині лівої півкулі може дозволити більш ефективну фонологічну обробку, можливо, завдяки більшій спеціалізації цієї півкулі. Людиз ризиком порушення фонологічної обробки можуть мати відносно збережену функцію через асиметричний розвиток областей мозку, які служать для моніторингу працездатності».

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