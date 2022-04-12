Гектор Фабіо Замора, геній фотожурналіста, який залишив неоціненну спадщину для колумбійської журналістики

Перш ніж згадати невелику частину його спадщини, необхідно згадати історію, яку Гектор Фабіо Замора зібрав про котів Момпокс (Болівар) і яку він, звичайно, супроводжував галерею, де коти, які охороняють муніципальне кладовище, були моделями, які цілком могли з'явитися в сумці корму для тварин.

«Районне кладовище Момпокс було засновано в 1831 році після того, як Хосе Селестіно Мутіс рекомендував віце-корою Педро де Мендінуети побудувати його за містом за станом здоров'я. Але поза його історичним значенням, він також є центром певного анекдоту, в якому головними героями є щонайменше десяток котів, які живуть посеред багатовікових гробниць.

Гідний магічного реалізму, його історія сягає смерті Альфредо Серрано Рубіо, сина колишнього мера Момпокс і відомого як «кішка». Їїгробницю постійно відвідував чорний кіт», - сказав фотожурналіст походження Вірменії, який з 1998 року був пов'язаний з видавництвом «Ель Тіемпо», закріпившись там як еталон у своєму ремеслі, бачачи через лінзи те, що інші не могли бачити: візуальні історії в несподіваних місцях.

Foto tomada por Héctor Fabio Zamora en el municipio de Mompox, en cuyo cementerio habitan 'Los gatos de Mompox'. FOTO: Vía Instagram (hectorfabiozamora)

У найменш продуманих місцях, де відбуваються найкращі історії, і Замора знала, як матеріалізувати цю передумову більш ніж достатньо, з тієї причини він був вчителем, яким десятки студентів Університету дель Росаріо скористалися від початку до кінця, навчившись мати те, що факультети соціальних Комунікаційний дзвінок «журналістський запах», те, що він показав через фотографії, що стали історіями, доносами та фактами.

Можливо, однією з найбільш повторюваних - і запам'ятовуваних - захоплень був той, який він отримав під час Національного страйку 2019 року, коли в Боготі агент «Есмад» ударив його в чисте обличчя молодої жінки. У тій сцені того дня Замора була з камерою в руці, потягнувши затвор, який залишив послідовність з чотирьох зображень, які вкотре давали звіт про зловживання поліцією, про яке постійно повідомляється під час демонстрацій в країні.

Ще одна його візуальна історія була захоплена в 2013 році, і саме він назвав «Поцілунок надій» (назвав Ель Тіемпо «Поцілунок Бронкса») і який народився в центрі міста Богота під час поліцейських операцій на чолі з мером Густаво Петром, у секторі, відомому як «La L». Відбулося народження листівки, яка буквально стала витвором мистецтва, адже біля входу на 26-у вулицю є графіті, присвячені цьому поцілунку між двома вуличними мешканцями.

«(...) Для мене це чітке відображення того, що таке люди: я думаю, що важливим у цьому моменті є думка, що в місці, де було так багато руйнувань, стільки людських втрат, де було знайдено стільки негативних речей, було це», - говорить він, показуючи зображення, надруковане на фотографічному папір. Ія вірю, що там, де є любов, є віра і надія», - сказав репортер того ж будинку, який допоміг закріпити його в якості вчителя.

'El beso del Bronx' se convirtió en una de las capturas más importantes de Héctor Fabio Zamora durante su ejercicio como reportero gráfico de El Tiempo. FOTO: Vía Twitter (@zamorahectorf)

Вчитель, колега, друг, учитель, який став супутником десятків практикуючих, які пройшли через цю ЗМІ, запам'яталися багатьма іншими журналістами, які вранці цього понеділка, 11-го, дізналися про смерть одного з найцінніших фотожурналістів країни в Манізалес через природних причин.

Портрети збройного конфлікту та проявів, а також природні, повсякденні та соціальні пейзажі були розглянуті середніми та дальніми об'єктивами фотографа, які не лише запам'ятаються перемогою премії Симона Болівара у 2019 та 2020 роках, або за те, що він гідний Альфонсо Бонілли Арагон ,від мерії Калі в 2005 році, а також за те, що вчитель і колега, які, незважаючи на національне визнання, не зазнали ставлення до студентів та графічних колег як рівних.

Гектор Фабіо Замора відповідав за захоплення безпрецедентних моментів за допомогою фотографії, а його студенти та колеги, які мають його джерелом натхнення, відповідатимуть за те, щоб зберегти цю спадщину живою, щоб на основі фотографії кота, що стоїть на надгробній плиті, історія, яка рухається сотні людям можна сказати.

Протягом цього понеділка кілька журналістів, студентів і навіть політичних діячів, таких як Густаво Петро, оплачували смерть журналіста, не перш ніж згадувати частину його роботи, яка є музою багатьох репортерів.

FOTO: Vía Twitter (@nataliaescribe)

FOTO: Vía Twitter (@petrogustavo)

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