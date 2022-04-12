«Він не знає, як втратити»: Хав'єр Лозано відшкодував напади Епігменіо Ібарра на INE

Хав'єрЛозано Аларкон, колишній глава Міністерства праці та соціального забезпечення (STPS), відкинув позиціїЕпігменіо Ібарра проти Національного інституту виборчого (INE) після консультації з відкликання мандату.

Через свій офіційний акаунт у Twitter активіст Партії «Національна дія» (PAN) описав особу журналіста як «огидну», а також « аполога за насильство» після того,як засновник Argos Comunicación висловив своє невдоволення роботою виборчого авторитет.

Так само у твіті, написаному політиком PAN, він сказав, що персонаж, близький до Четвертої Трансформації, не знає, як втратити, тому його постійні атаки пов'язані з тим, що вони хочуть змінити правила, щоб не припускати поразки, яка, імовірно, може відбутися в 2024 році.

«Який огидний хлопець. Цей апологет за насильствоЕпігменіо Ібарра (я не краду його, тому що він мене заблокував) не тільки не знає, як втратити, але й приступає доневиправданої атаки проти @INEMexico. Я не розумію, як @CiroGomezL має це у своєму просторі. #YoDefiendoAlINE», він засудив цього вівторка, 12 квітня.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

До, під час та після скасування мандата консультації, до якої 10 квітня піддався президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), Ібарра була однією з головних критиків того, як INE організувала процес.

Він продовжував це до 20:00 годин (центральний мексиканський час) минулої неділі, коли після того, як були оголошені перші результати навчань демократії участі, він звинуватив виборчий орган у перешкоджанні процесу та не розміщенні всіх необхідних ящиків.

Він також запустив себе проти радників Лоренцо Кордова та Чіро Мураяма і запевнив, що саме вони були відкликані , тому що, за його словами, громадяни вирішили вийти і віддати свої голоси, незважаючи на нібито невелике поширення консультації.

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Крім вищесказаного, журналіст розповів органу, що організував «м'яку консультацію», оскільки, з його точки зору, населенню не було пояснено важливість такого вправи в демократичному житті країни.

Після чого він закінчив дисертацію, кинувшись усім проти радника президента Лоренцо Кордової, якого вінзвинуватив у роботі в командуванні «правом» давати аргументи останнім для дискредитації здійснення партисипативної демократії.

«INE зрадила демократію сьогодні, вона зраджувала її місяцями. Всі аргументи консервативного права чергуються із заяв Лоренцо Кордової, великого ідеолога антидемократичного вчинку», - сказав на заході під керівництвом Маріо Дельгадо, лідера Національного руху регенерації (Морена).

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

Тим часом, незважаючи на критику, Кордова Віанелло неодноразово описувала Відкликання Мандату як успіх, завдяки роботі, проведеній усіма співробітниками INE, тому запевнив, що інститут продовжуватиме просуватися ще багато років.

Він також нагадав, що Мексика перебуває у мирі після демократичного процесу, оскільки виборчий орган продовжує залишатися прикладом інституції в країні , і хоча були зроблені спроби «дискредитувати», довіра громадян триває.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: