Еміліо Маркос вступить до мексиканського регіонала після участі у серіалі «El Último Rey»

Після його суперечливої участі у біосеріях Вісенте Фернандеса Ель Ултімо Рей: Син народуЕміліо Маркос Осоріоне приховував бажання додати нову сферу знань до своєї короткої, але вже вражаючої кар'єри, як син Хуана Осоріо та Ніурка Маркос пояснив, що буде хотіли б приєднатися до мексиканського регіонального жанру.

Саме в інтерв'ю ранку Televisa Хой і після успіху першого сезону автобіографічної серії Вісенте Фернандес, створеного його прабатьком, Еміліо Маркос визнав, що його персонаж змінив його життя, тому він не виключає можливості заглибитися цей музичний жанр.

«У музиці я буквально повністю в традиційному, mariachi. Я дійсно нічого не працюю самостійно прямо зараз, вся увага повинна була бути для серіалу. Якби я довго готував це, сенс полягав у тому, щоб відпустити його і подивитися, що буде далі», - сказав 19-річний перекладач.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

В автобіографічному серіалі « Ідол Мексики», виробництва Televisa і Univision, Еміліо подарував життя до молодіжної версії Алехандро Фернандеса, якого жорстко критикували в соціальних мережах; однак для молодого гістріона та майбутнього співака це був дуже важливий проект продовжувати робити кроки у своїй загальній мистецькій кар'єрі.

Пізніше хлопець відомої молодої актриси Карол Севільявідзначив своє бажання заглибитися в мексиканський регіональний жанр, але з людьми, які керують його на перших кроках у музичній індустрії в цьому жанрі, і, з яких його часто вважали національною емблемою завдяки тому, що було зроблено ЕльШарро де Уентітан в житті.

El último Rey (Foto: Planeta)

На запитання, чи відчуває він, що виріс у своїй кар'єрі, молодий перекладач підкреслив, що насправді дізнався багато речей, які покращили його роботу, але з його особистої точки зору він відчуває, що тільки виріс у віці, а не професійно.

«Я не відчував, що виріс, я відчував, що багато чого навчився. Ті речі, які я дізнався, допомогли мені зробити речі пізніше», - придумав він коментарі про своє бажання співати в мексиканській регіональній музиці.

Нарешті, молода людина визнав, що важливо використовувати досвід, щоб мати можливість подолати себе і, таким чином, не залишитися застряг: «Якби я забрав досвід, я залишився б на тому ж місці. Головне - ніколи не видаляти шкури, це покласти їх зверху, щоб все злилося», - підсумував він.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Еміліо був банком балів протягом тижня прем'єри біосерій; однак вони були не єдиними пунктами, які були про це зроблені, оскільки деякі глядачі звинуватили histrion у тому, що скористалися позицією батька як продюсера, щоб отримати роль Ель Потрілло .

З іншого боку, це був би другий жанр, в який ввійдуть син Хуана Осоріо та Ніурка Маркос, наприкінці 2021 року Еміліо поділився через свої соціальні мережі своєю останньою сольною музичною постановкою з Мане де ла Парра на головну тему роману Що відбувається з моєю родиною через його соціальні мережі.

Еміліо Осоріо Маркос, в Мехіко і в дитинстві почав свою кар'єру актора.

У2017 році вона дебютувала як співачка, але лише в 2018 році вона випустила свій перший EP Emilio. 15травня 2019 року вона випустила свій перший сольний альбом, що містить 12 успішних пісень. Післядовгого очікування, у квітні 2020 року, вона випустила свій найуспішніший сингл Danzón. Згодомвін випустить у червні 2020 року пісню Hoy Me Tengo Que Ir.

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